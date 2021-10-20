Приезжают на дом и даже на работу. Как в Жодино вакцинируют педагогов и воспитателей?

Новости Беларуси. Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области привиты 365 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 26 % населения. Вакцинируют всех желающих. Получить защиту от опасного заболевания можно не только в поликлинике, но и по месту работы, а также в учреждениях образования.
Как прошла вакцинация в жодинских яслях-саду, узнала Ангелина Валькович.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Вслед за медиками и соцработниками проходят вакцинацию педагоги и воспитатели. Ведь они также находятся в группе риска. Для удобства сотрудников учреждения дошкольного образования организована выездная мобильная кампания.
Если сами не можете прийти, то врач приедет на дом или даже на работу. Сотрудники Жодинских яслей-сада № 15 в этот раз привились уже вторым компонентом. Здесь уверены, вакцинация – единственный способ сохранить здоровье свое и близких.
Подробности смотрите в видеоматериале.