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Приезжают на дом и даже на работу. Как в Жодино вакцинируют педагогов и воспитателей?

20 октября 2021 14:22
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Новости Беларуси. Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области привиты 365 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 26 % населения. Вакцинируют всех желающих. Получить защиту от опасного заболевания можно не только в поликлинике, но и по месту работы, а также в учреждениях образования.  

Как прошла вакцинация в жодинских яслях-саду, узнала Ангелина Валькович.  

Приезжают на дом и даже на работу. Как в Жодино вакцинируют педагогов и воспитателей?-1

Ангелина Валькович, корреспондент:  
Вслед за медиками и соцработниками проходят вакцинацию педагоги и воспитатели. Ведь они также находятся в группе риска. Для удобства сотрудников учреждения дошкольного образования организована выездная мобильная кампания.  

Приезжают на дом и даже на работу. Как в Жодино вакцинируют педагогов и воспитателей?-4

Если сами не можете прийти, то врач приедет на дом или даже на работу. Сотрудники Жодинских яслей-сада № 15 в этот раз привились уже вторым компонентом. Здесь уверены, вакцинация – единственный способ сохранить здоровье свое и близких.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Вакцинация # общество # Ангелина Валькович # Артем Юрасов # Фотофакт

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