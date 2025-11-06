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Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно

06 ноября 2025 14:15
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Гродненская область продолжает курс на масштабное обновление клиник и строительство новых медицинских центров. В преддверии 7 ноября в областном центре открыли два корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно-2

Диспансер в перспективе станет самой технологичной клиникой региона, к тому же долгожданной. Ведь Гродненская область единственная в стране, где нет подобного медицинского учреждения. Пока завершена лишь вторая очередь строительства, впереди еще три. 

Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно-4

Но центр уже работает по профилю: выполняют радиотерапевтическое лечение и диагностику на оборудовании, аналогов которому нет в других регионах. С вводом двух новых корпусов (хирургического и лабораторно-диагностического) возможностей для оказания помощи станет еще больше. 

Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно-6

Владислав Фролов, главный врач гродненской Городской клинической больницы №3:
Здесь будет расположено пять хирургических отделений, когда будет завершено строительство и оснащение операционно-реанимационного блока. По завершении строительства и оснащения оборудования оперблока переводим сюда все хирургические отделения, и они уже работают в полноценную силу. И пациенты будут получать лечение уже комплексное: химиотерапию, радиолечение и хирургию. 

После реконструкции не узнать и областной центр «Фтизиатрия». Из старого здания 1964 года постройки он превратился в современную клинику с комфортными палатами и оборудованием для дистанционного наблюдения за состоянием инфицированных пациентов.

# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения

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