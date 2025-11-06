Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно

Гродненская область продолжает курс на масштабное обновление клиник и строительство новых медицинских центров. В преддверии 7 ноября в областном центре открыли два корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диспансер в перспективе станет самой технологичной клиникой региона, к тому же долгожданной. Ведь Гродненская область единственная в стране, где нет подобного медицинского учреждения. Пока завершена лишь вторая очередь строительства, впереди еще три.

Но центр уже работает по профилю: выполняют радиотерапевтическое лечение и диагностику на оборудовании, аналогов которому нет в других регионах. С вводом двух новых корпусов (хирургического и лабораторно-диагностического) возможностей для оказания помощи станет еще больше.

Владислав Фролов, главный врач гродненской Городской клинической больницы №3:

Здесь будет расположено пять хирургических отделений, когда будет завершено строительство и оснащение операционно-реанимационного блока. По завершении строительства и оснащения оборудования оперблока переводим сюда все хирургические отделения, и они уже работают в полноценную силу. И пациенты будут получать лечение уже комплексное: химиотерапию, радиолечение и хирургию.

После реконструкции не узнать и областной центр «Фтизиатрия». Из старого здания 1964 года постройки он превратился в современную клинику с комфортными палатами и оборудованием для дистанционного наблюдения за состоянием инфицированных пациентов.