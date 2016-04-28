«Змей Горыныч»: военные учения по разминированию прошли под Барановичами

Новости Беларуси. «Змея Горыныча» запустили под Барановичами. Именно так называют установки разминирования. Дело в характерном звучании реактивных двигателей во время пуска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря им на минном поле образуются стометровые проходы шириной 6 метров. И после по ним легко может пройти и тяжёлая бронетехника, и личный состав.

Последний раз подобные учения военные инженеры проводили 20 лет назад.

Шакаров Леонид, командир инженерной роты разграждения:

В машине есть контрольная проверка всего, когда убеждаешься, что все рабочее, все исправно, душа успокаивается. Эмоции, конечно, переполняют, это сейчас уже спокойно. Когда в машине сидел – был восторг.