Новости Беларуси. В Минске производственный травматизм снизился больше, чем наполовину за последние пять лет. Ежегодно сокращается количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. Столичный показатель несчастных случаев один из самых низких в стране. Однако с начала 2016 года по неосторожности погибли три человека и 30 получили тяжелые травмы. По-прежнему самый высокий уровень травматизма характерен для строительной и промышленной сфер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Все больше и больше внимания уделяется не только каждому работнику и рабочему месту, но и совместным усилиям, которые, как правило, обязаны соблюдаться нанимателями. Что я имею в виду? Работника обучили, научили, выдали средства индивидуальной защиты, а дальше обратная реакция обязательно должна быть. Он должен применять и правильно применять средства индивидуальной защиты.

С начала года в Минске на производстве выявлено более 2 тысяч 700 нарушений в сфере охраны труда. Самая распространенная причина – отсутствие рабочей формы одежды. За несоблюдение такого элементарного правила грозит серьезный штраф до 30 базовых величин.

Так, уже проведено более 200 проверок. По итогам рейдов мобильной группы приостановлена работа десятка строительных объектов, временно отстранены от обязанностей более 120 человек. К административной ответственности привлекли больше 200 нанимателей на сумму свыше 660 миллионов рублей.

Специалисты утверждают: гораздо дешевле не нарушать закон. Для этого необходимо приобрести рабочую форму для подопечных, отремонтировать сантехнику и столовые.