Предприятия бытового обслуживания Минска с 27 апреля по 11 мая предоставят скидки участникам и ветеранам ВОВ

Новости Беларуси. Предприятия бытового обслуживания Минска с 27 апреля и по 11 мая предоставят скидки участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. В акции, приуроченной к 71-й годовщине Победы, участвуют сотни организаций.

В этот период свои услуги ветеранам бесплатно или намного дешевле, окажут парикмахерские, химчистки, ремонтные мастерские. Также участники и ветераны Великой Отечественной войны смогут сделать художественное и документальное фото за полцены и бесплатно, прокатиться на лодках и катамаранах.

Информацию о перечне объектов, участвующих в акции, можно получить по короткому номеру 167, а также на сайте Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

28 апреля с 10.00 до 14.00 ветеранов будут бесплатно консультировать адвокаты, нотариусы и специалистов по риелторской деятельности. На существенные скидки смогут рассчитывать все жители города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, пресс-секретарь ГУПР Мингорисполкома:

Каждая торговая организация города будет проводить различные акции со снижением цен и другие маркетинговые мероприятия. Совместно с нашими промышленными предприятиями мы будем предоставлять скидки на отдельные товары, также дарить подарки и сувениры. Все наши столичные универмаги предлагают скидки на товары непродовольственные. Можно будет их приобрести со скидкой от 5% до 50%.