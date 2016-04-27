Как заботятся о ветеранах, оставшихся одинокими – репортаж из Николаевщинского дома-интерната

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы теплые слова тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Николаевщинский дом-интернат – место, где заботятся о достойной старости ветеранов. Десятки пожилых людей чувствуют себя здесь как дома. Поздравить их с наступающим праздником приехали 27 апреля гости.

Когда немцы ворвались в Беларусь, она была 17-летней девушкой. И так с песней прошла всю войну. Сейчас Нина Ильинична с грустью вспоминает то страшное время.

Уже почти три года она живет в Николаевщинском доме-интернате. И это место действительно стало для женщины вторым домом, где она нашла не только тепло и заботу, но и близких людей.

Нина Никонова, участник Великой Отечественной войны:

И дома хорошо, и тут неплохо. Персонал хороший, во всем нам помогает.

В интернате живет почти три сотни человек. Около 70 из них ветераны войны и труда. И к каждому постояльцу особое отношение. Все условия созданы не только для комфортного проживания, но и для поддержания здоровья. Это ЛФК, физиолечение, массаж, гимнастика и самое современное оборудование.

Валентина Атрушкевич, директор Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района:

Мы работаем по республиканской инновационной программе «Источник жизни», которая направлена на повышение качества оказываемых услуг.

Совет безопасности взял шефство над этим домом-интернатом. В течение шести лет его сотрудники приезжают навестить пожилых людей. Вот и 27 апреля в преддверии Дня Победы высокие гости поздравляют тех, кого мы не перестаем благодарить за мирное небо над головой.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Заботой ветераны у нас окружены не только в этот день, накануне такого праздника, а повсеместно и всегда. Это сказывается и в адресной социальной помощи, и в медицинском обслуживании ветеранов войны и труда. Сказывается в строительстве таких домов-интернатов, как здесь, для тех, кто нуждается в постоянном уходе и заботе со стороны государства.

Сегодня в республике проживает около двух миллионов пожилых людей. Из них более 127 тысяч одиноких. И о них государство заботилось и будет заботиться всегда. Ведь о зрелости общества судят по отношению к старикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.