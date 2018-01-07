Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе

Новости Беларуси. Уже по традиции 7 января у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Президент Беларуси зажег рождественскую свечу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, прихожане. Общаясь с ними, Президент подчеркнул, что главным событием 2017 года стало преодоление негативных тенденций в экономике.