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Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе

07 января 2018 11:59
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Новости Беларуси. Уже по традиции 7 января у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Президент Беларуси зажег рождественскую свечу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе-1

Александра Лукашенко встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В храме также присутствовали представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, прихожане. Общаясь с ними, Президент подчеркнул, что главным событием 2017 года стало преодоление негативных тенденций в экономике.

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе-4

Глава государства передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике – близкой той, что бытовала на белорусских землях еще в XII столетии. В свою очередь, Президенту подарена икона «Спаситель», освященная на Гробе Господнем. Ее митрополит привез из Иерусалима.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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