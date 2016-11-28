Змеи, ящерицы, совы, скорпионы и пауки: как и почему минчане заводят экзотических животных

В квартире минчанина Артема Зенкевича дружно уживаются 30 видов животных: змеи, ящерицы, пауки-птицееды и даже пернатый гость из Австралии. А началось все с любви к паукам. Парень утверждает, что они очень приятные на ощупь и добрые в душе. Сейчас свою комнату Артем делит с более чем 20 пауками. Самой первой паучихе Саманте четыре года.

Артем Зенкевич:

Она участвовала даже в фотосессии, брали ее в аренду. В отличие от большинства паучков она спокойная, меланхоличная, никуда не убегает. Разве что, почувствовав свободу, хочет удрать домой.

Вопреки расхожим мнениям держать дома пауков-птицеедов несложно. Они достаточно непривередливы. Нужно только обеспечивать им необходимую влажность и температуру не ниже комнатной. Кстати, птицами пауки-птицееды не питаются. Артем заботливо кормит своих многолапых питомцев сверчками и тараканами, так что пернатому соседу-озорнику, зебровой амадине, ничего не грозит. Тем более, что лучший друг – бородатая агама из Австралии – всегда рядом.

Артем Зенкевич:

Прилетает и ей что-нибудь рассказывает. Покататься на ней тоже любит. В отличие от большинства животных, которые у меня обитают, она дневная, то есть у нее активность днем. Любит походить по комнате, за пределы комнаты не выпускаю. Кушает насекомых, фрукты, овощи.

А это африканский гость фрин – тот самый, на котором в популярном фильме про Гарри Поттера испробовали различные заклинания. Необычный внешний вид оправдан родством со скорпионами и пауками.

Артем Зенкевич:

В отличие от пауков, у которых есть яд, которые хотя бы могут укусить, этот абсолютно безвреден для человека. Практически слепой. Видит только где светло, где темно. Ориентируется в пространстве с помощью своих первых конечностей, которые изменяются в такие длинные жгутики.

В отдельных апартаментах живет самый яркий питомец Артема – маисовый лазающий полоз. Окрас его выведен искусственно. Животное парню отдали не в лучшем состоянии, но Артем змею выходил.

Артем Зенкевич:

Мама назвал ее Зойкой, а потом оказалось, что это Зинаид. Большинство животных у меня боится, и люди тоже. Люди почему-то ее боятся. Раз яркая, значит ядовитая. Нисколько не правда.

Как оказалось, к змеям у некоторых минчан особая любовь. 12 рептилий живет в столичной семье Андрея и Веры Соломахо. Без страха играет с ними и маленькая дочь Диана. Выбор в пользу таких домашних животных для Андрея Соломахо очевиден.

Андрей Соломахо:

От них нет неприятного запаха, шерсти, они не мяукают, на лают по ночам. Мебель не грызут, обои не портят. Уход за ним тоже минимальный: раз в неделю по мере необходимости убирать. Так же и с кормлением. Если куда-то надо в отпуск уехать, без проблем. Месяц, два, а то и три они спокойно без еды проживут.

Первая змея появилась в этой семье почти три года назад. Супруга подарила мужу королевского питона. Восторгу Андрея не было конца. Хозяева уверены, что у каждого питомца свой нрав, но ни один из них не причинит никому вреда.

Андрей Соломахо:

Например, удав у меня стесняшка. Террариум можно открыть на целый день, а он не уползет. Настолько любит свой дом. Только посмотрит, что там происходит, и все на этом.

А вот питомец Алены Пахамович вызывает умиление исключительно у всех. Пуговки-глазки, кнопочка-носик и боевой напористый характер. Сахарная сумчатая летяга Эна поселилась в столичной квартире и чувствует себя здесь прекрасно. Это древесное млекопитающее обожает конфеты, а с заходом солнца бегает по комнате и прыгает со штор.

Алена Пахамович:

Она очень неуклюжая. Несмотря на то, что этот милый зверек летает, парит, она очень неуклюжая. Она может удариться в стекло, просто бежать и свалиться со шторы. За ней действительно нужен глаз да глаз.

Считается, что эти зверьки хорошо уживаются с человеком и даже способны ощущать привязанность к хозяину. Алена уже привыкла укладывать малышку спать в восемь-девять вечера и будить в час ночи.

Еще один ночной зверек прописался в квартире Константина Жука. Сова сплюшка по кличке Дикон стала совершенно неожиданным и очень приятным подарком.

Константин Жук:

Просто что-то принесли в коробке и загадали загадку, что может есть груши и мясо. Я не знал. А в той коробке сидел этот пушистый комок, совенок. Я уже дальше сам начал читать, узнавать что-то про нее.

Подарок пришелся по душе. Режим дня у хозяина с питомцем абсолютно совпал.

Константин Жук:

Я сам по себе «сова», то есть очень поздно ложусь спать, люблю потом поспать подольше. У меня с детства совы из всех зверей, диких зверей, птиц привлекали больше всего. Наверное, потому что я никогда не видел живьем. Много птиц видел в питомниках, в зоопарках, но сова всегда была интересной, потому что ее никогда не увидишь вот так. Это ночной хищник.

Сова сплюшка – перелетная птица. Зимует она в саваннах. Так что Дикану немного непривычно находиться зимой в наших широтах. Но в своем убежище ему хорошо. Тем более что хозяин уже научился распознавать некоторые желания своего питомца.

Константин Жук:

Когда он хочет есть, если его надо кормить, он вылетает из клетки и таращиться на себя, издает свои звуки, не спускает с тебя глаз. Это значит, что он хочет есть.

В дикой природе совы сплюшки питаются ночными бабочками и жуками, иногда нападают на позвоночных. Обычно Дикон ужинает в 11-12 часов ночи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Константин Жук:

Они в принципе непривередливые. В первое время кушают только фрукты. Для него я мама или папа.

Ответ за того, кого вы приручили или только собираетесь ввести в свой дом, нужно держать не только перед самим питомцем. Правила содержания домашних животных в столице предусматривают обязательную регистрацию.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Вы обязаны в течение месяца обратиться в Министерство природных ресурсов за регистрацией. При этом наши территориальные органы совместно с Академией наук выезжают к вам домой и проверяют условия содержания этих диких животных. Условия содержания должны соответствовать требованиям постановления Минприроды № 16. Эти условия содержания должны отвечать биологическим, физиологическим требованиям каждого вида животных.

Они не только братья наши меньшие, но и лучшие друзья. И, как оказалось, многие минчане предпочитают экзотических товарищей.