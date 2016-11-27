Питерские прогулки: что связывает редактора российской газеты с Минском

Новости Беларуси. Лучше всего точки соприкосновения Беларуси и России могли пощупать российские журналисты в ходе недавнего пресс-тура по республике. Материалы, созданные по следам поездки, и по сей день появляются в российском медиа-пространстве. Марина Алексеева из газеты «Петербургский дневник» – одна из этих репортеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Город-герой, город-музей, город-легенда... Живой историей в Петербурге пронизано буквально все. Отыскать здесь можно и белорусский след. Причем, не только в фактах, но и в многочисленных названиях улиц.

Бобруйская, Гомельская, Могилевская – и это еще по верхам... Только вдумайтесь: питерских улиц на белорусский лад без малого четыре десятка!

А это уже знаменитый Витебский вокзал. Именно здесь мы встречаемся с Мариной Алексеевой – редактором отдела одной из самых влиятельных газет северной столицы. Совсем недавно журналистка вернулась из белорусского пресс-тура. Буквально на днях в печать вышла ее статья.

Коренная петербурженка в нескольких поколениях, она не раз подчеркнет: Беларусь для нее «давно и надолго». В Минске живет тетя, в Бресте, причем, на улице Ленинградской, жил отец.

Разговор сам собой переходит в гастрономическую область. И если у туристов на слуху питерские «греча», «кура», «шаверма», то сами петербуржцы буквально охотятся на «прысмаки» из Беларуси. Правда, нередко на такой популярности пытаются «наварить» и недобросовестные дельцы.

Но от насущного переходим к вечному… Немало белорусских имен вписано в историю Петербурга. В доме на Васильевском острове несколько лет жил наш народный – Янка Купала. С Ленинградом связал судьбу и лауреат Нобелевской премии по физике, уроженец Витебска Жорес Алферов.

Холодный питерский ветер. И будто в противовес – теплые слова. В городе на Неве ко всему подходят с особой философией.