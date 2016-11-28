Готовим бутерброды с паштетом из скумбрии в сочетании с хреном и сметаной

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить о консервах. Им тоже есть место на нашем столе. Главное знать, как оригинально их подавать, с чем готовить и, собственно, какие консервы выбирать. Я же буду готовить паштет из скумбрии в сочетании с хреном, сметаной. Эту идею когда-то я подсмотрела у норвежского шеф-повара, она мне очень понравилась, очень вдохновила. Великолепно подходит как для сельди, так и для скумбрии. А использую я сегодня скумбрию «Филе натуральное» от «Санта Бремор».

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Скумбрия – это источник полноценных белков. Также здесь содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Более того, скумбрия – хороший источник витамина D. В нашу кожу синтезируется витамин D под влиянием солнечного света. Однако в зимний период солнечных лучей недостаточно. Следовательно, мы должны восполнять дефицит витамина D при помощи пищевых продуктов.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Кроме нее мне понадобится хлеб, лук шалот, лимон, укроп, хрен и сметана. Первым делом я подсушу тосты. Подсушиваю совсем недолго, на среднем огне. Не забывайте переворачивать. Масло наливать не нужно.

Паштет готовится очень быстро и очень просто. Открываю банку консервированной скумбрии, перекладываю. Она очень вкусно пахнет. В виде консервы, мне кажется, этот вариант очень хорош, потому что в составе рыба, масло, соль.

Пропорции сметаны и хрена я предлагаю вам определять самостоятельно. С помощью сметаны вы добиваетесь определенной консистенции. Чем ее больше, тем, соответственно, более жидким будет ваш паштет. И с помощью хрена добиваемся нужного оттенка вкуса. Добавляйте немного хрена, пробуйте. Если нужно, добавляйте еще немного больше.

Итак, скумбрия, сметана взбиты. Добавляю укроп. Его можете не жалеть. Лук шалот я не измельчала с помощью блендера, потому что эти тонкие хрустящие маленькие кусочки, которые будут попадаться, по-своему обыгрывают паштет.

Паштет готов, тосты готовы. Осталось только это красиво подать.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Белый хлеб, скумбрия и сметана – это продукты высококалорийные, поэтому их стоит рекомендовать лицам, которые заняты тяжелым физическим трудом.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Лимон в этом блюде я использую больше как элемент декора. Но вы можете добавлять сок лимона в паштет вместе со сметаной. Я не добавляю, потому что кислинки сметаны мне вполне достаточно.

Я очень надеюсь, что идея такого паштета придется по вкусу не только вам, но и вашим домашним, вашим друзьям. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!