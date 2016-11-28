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Очереди на границе: на въезде в Литву собралось более 750 грузовых автомобилей

28 ноября 2016 05:51
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Новости Беларуси. Сложной остается ситуация на белорусско-литовской границе. Более 750 грузовых автомобилей ждут выезда из Беларуси в Литву. Очередь не уменьшается уже несколько суток. Практически во всех пунктах пропуска на выезд стоит полторы и более сотен фур. Для пересечения границы с ЕС сейчас лучше выбирать польское либо латвийское направление.

Причина задержек на белорусско-литовской границе не называется. При этом для легковых автомобилей въезд в пункт пропуска практически свободен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Очереди на границе Беларуси

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