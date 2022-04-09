«Злоумышленники стараются попасть в те места, где людей нет». Вадим Вознесенский о квартирных кражах и новых технологиях МВД

Не за горами то время, когда люди, собрав чемоданы и сумки, сменят городские квартиры на загородные домики. Дачный сезон стартовал, значит все захотят перебраться поближе к природе на свежий воздух. И хочется, чтобы деревенскую идиллию не портили тревожные мысли: а как же там дом, все ли хорошо? Ведь не секрет, что как раз в это время могут активизироваться воры, которые знают: квартиры пустуют, и можно выходить на преступный промысел. Как застраховать себя от подобного риска, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадим Вознесенский, заместитель начальника Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

«Зимой воруют из тех домов, куда люди приезжают летом» Александра Каштанова, ведущая:

Действительно ли в этот весенне-летний период начинаются квартирные кражи?

Вадим Вознесенский, заместитель начальника Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь – начальник отдела средств и систем охраны, полковник милиции:

Эта проблема сезонная. Зимой воруют из тех домов, куда люди приезжают летом, а летом, соответственно, наибольшей опасности уже подвергаются квартиры. Александр Меженный, ведущий:

То есть обратное движение? Вадим Вознесенский:

Разумеется. Злоумышленники стараются попасть в те места, где людей нет.

Люди беспокоятся о том, чтобы дома все было в порядке Александр Меженный:

Есть ли статистика? Действительно ли она говорит, что увеличилось количество краж, обращений граждан по поводу того, чтобы поставить тревожную кнопку? Вадим Вознесенский:

Статистика, конечно, есть, она достаточно стабильная. Нельзя говорить об увеличении. В разные годы она примерно в одинаковых пределах варьируется. Люди к нам приходят. Ежегодно прирост наших заказчиков, они заинтересованы в обеспечении безопасности. Когда мы говорим про безопасность, то это не только сохранность имущества, а это ощущение защищенности, которое людям дают. Ведь люди не беспокоятся, что что-то пропадет, они беспокоятся о том, чтобы дома все было в порядке. И люди, у которых этот запрос есть, – это наши клиенты. Они всегда приходят, и мы им оказываем весь спектр наших услуг охраны.

Александра Каштанова:

Какими передовыми технологиями сегодня обладает, располагает ваш Департамент? Вадим Вознесенский:

В первую очередь это технические решения, потому что тактика действий нашей милиции неизменна, а вот применение систем видеонаблюдения, применение каких-то решений, которые позволяют более эффективно нашим сотрудникам действовать, всегда развивается. Основа безопасности – это не то, что дома стоит, а это понимание того, что вовремя приедут, окажут помощь, спасут. Последнее решение, которое мы используем нарядом нашей милиции – автоматизация рабочего места группы задержания. Милицейский бортовой компьютер, куда приходит вся информация о том, где сработало (адрес), строится кротчайший маршрут, схемы блокировки, пути отхода преступников, ориентировки. В общем, работа облегчена нашего сотрудника, который едет на сработку, и повышается его эффективность.

9 апреля Минское областное управление Департамента охраны празднует 63-летие со дня основания Александр Меженный:

Но сегодня день непростой. Наши телезрители, возможно, не в курсе, а мы знаем, что девятого апреля было организовано Минское областное управление Департамента охраны, и сегодня оно отмечает день рождения – 63 года. Вадим Вознесенский:

Совершенно точно. Мы празднуем не юбилей, но все-таки дата, и мы рады. Александр Меженный:

Почему не юбилей? Нормально. 63 – это юбилей плюс три года. Александра Каштанова:

Обычно в день рождения подводят какие-то итоги. С какими достижениями к этой дате пришли вы? Вадим Вознесенский:

У нас передовое подразделение в стране, мы всегда идем в ногу со временем, иногда даже немножко опережаем. У нас красивое здание, современная архитектура, лучшие технические средства, лучшие работники, прекрасный коллектив.