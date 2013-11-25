Златогорский район Минска: история названия и путь от могил до жилых и административных зданий

Улица Козлова и проспект Независимости. Знаменитая редакция столичной газеты и Дворец искусств. Именно отсюда до современного района филармонии и военного кладбища в XVIII веке простирался район Золотой горки. По романтической легенде, это место было густо засеяно деревьями и осенью золотая листва окутывала горку живописным ковром. Прагматики утверждают, что местные купцы тут закапывали свои деньги и драгоценности, оттого горку нарекли золотой.

И все же самая вероятная историческая трактовка связана с небольшой часовней, которая появилась на месте католического кладбища в 1796 году.

Сегодня часть сохранившегося холма закрыта Дворцом искусств. Вся территория этого внутреннего дворика вплоть до современной Комаровки – былое место могил. Со временем вокруг кладбища вырастут деревянные дома и сформируется предместье.

Евгения Быц, экскурсовод:

Зараз мы знаходімся на былах Залатагорскіх могілках. Гэты самы некропаль тут быў адчынены ў канцы XVIII стагоддзя. Цікава тое, што побач з ім, за 50 крокаў, 50 метраў былой зямлі Ваньковіча, былі яшчэ адны могілкі. Гэта былі могілкі Халерныя. Ёсць сведчанні, якія кажуць, што на Халерных могілках людзей хавалі яшчэ з XVI стагоддзя.

Образец неоготики – костел святого Роха – возникает как раз на месте небольшой деревянной часовни. После пожара костела на Троицкой горе службы переносят сюда, прихожан становится больше. Страшная череда эпидемий XVIII-XIX веков расширила территорию кладбища и требовала полноценного храма. Так, в 1864 году освещают новый костел в честь Святой Троицы и Роха – французского святого, защитника от чумы.

По минской легенде, горожанину во время эпидемии приснился сон, в котором его просили найти статую святого Роха. Верующие различных конфессий объединились, нашли святыню и установили ее в новом храме. На старинных фото можно еще увидеть браму. Сейчас ее уже нет.

Евгения Быц, экскурсовод:

Калі падчас вайны сюды пачалі трапляць снарады, то засталіся да канца вайны адныя сценкі. Жыхары горада посля вайны здолелі сабраць сродкі і проста накрыць гэты будынак. Ён быў без даху і, відавочна, разбураўся яшчэ хутчэй. Будынак быў накрыты, з часам ператвораны ў канцэртную залу Белдзяржфілармоніі.

Цікава тое, што гэта той былы касцёл, дзе ў алтары знаходзіцца арган. Толькі ў 2006 годзе ён цалкам быў аддадзены вернікам.

Довоенная и послевоенная застройка постепенно стирали кладбище с карты Золотой горки. Всего десяток легендарных надгробий сохранились в церковном дворике. Сегодня костел Роха со стороны проспекта Независимости спрятан от горожан монументальной застройкой в стиле парадного ампира архитектора Барща, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

44-й дом возвели в 1955 году. Он известен не только своей колоннадой, в котором разместилось издательство газеты, но и тем , что основан на руинах бывшего 100-квартирного дома специалистов. Здесь селились лучшие инженеры своего времени, однако авианалет 1941 года навсегда оборвал жизнь уникального здания.

Весьма привлекателен и дворик 44-го дома. Лестничные площадки застеклены шахтами.

Прямо за костелом святого Роха можно увидеть еще одну достопримечательность Золотой горки – вышку. В советские времена ее называли глушилкой. Сооружение использовали специально, чтобы заглушить трансляцию зарубежных радиостанций, выдававших всю правду о жизни обкомов и партии.

Краснозвездная, Смолячкова – типичная послевоенная застройка. Атмосфера уютного предместья и непривычная в большом городе тишина. Скромные двух- и четырехэтажки. Чего стоит только желтый домик с необычными балконами-мансардами по адресу Золотая горка, 6. К слову, раньше улицы Краснозвездная и Смолячкова минчане знали как Кладбищинские.

Есть в историческом районе и новый некрополь – военное кладбище. Его основали в конце XIX века. Из-за нехватки мест на старом в районе Фрунзе. Здесь проводили в последний путь бравых воинов Коломенского и Серопуховских полков. Главной святыней кладбища стала церковь Александра Невского – памятник жертвам русско-турецкой войны. Нарядный ретроспективно-русский стиль – проект архитектора Струева.

Евгения Быц, экскурсовод:

Цікава тое, што гэта ці не адзіны з усіх храмаў Мінску, які з пачатку свайго будаўніцтва не змяніў свой знешні выгляд.

После войны на военном кладбище начинают хоронить горожан и советскую элиту страны. Здесь покоятся академик Всеволод Игнатовский, легенды белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колос.

Судьба Златогорского района достойна целого фильма. К экскурсии по этому месту мы еще обязательно вернемся.