Театр, конка, водопровод и первая городская библиотека. Что еще появилось в Минске благодаря графу Чапскому

Читать «Минские губернские ведомости», путешествовать по вымощенным площадям под светом фонарей и даже стать абонентом телефонной связи. Такие возможности подарил минчанам граф Кароль Чапский. Всего одно десятилетие на посту градоначальника, а это время с 1890 по 1901 годы, справедливо можно назвать целой эпохой. Множество экономических и культурных реформ. Такое стремительное развитие города история Минска запомнит надолго.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Сам род Гуттэн-Чапскіх нямецкага паходжання. Яны з даўніх часоў аселі на землях ВКЛ, хаця не парывалі са сваёй намяцкай ідэнтычнасцю. Карл Чапскій вучыўся ў нямецкай гімназіі ў Пецярбурзе. А затым – ва ўніверсітэце горада Тарту. У яго была вельмі вялікія магчымасці застацца ў любым з тых гарадоў, дзе ён вучыўся альбо бываў, у Заходняй Еўропе, але ён вяртаецца ў Мінск, і гэты горад становіцца яго ўлюбёным месцам жыцця.

На должность городского главы Гуттен-Чапский заступил в 30-летнем возрасте. Тогда в губернии было около 100 тысяч жителей – сущая провинция.

Преображение Минска талантливый экономист и управленец начал с городского театра. Престижный квартал Подгорной и Петрапавловской, район Александровского сквера и дворца Чапского, был отведен для культурных спектаклей. Граф решает продать часть городского леса и на вырученные средства построить театр. Однако такой энтузиазм совсем не оценили соседи из резиденции православных архиепископов.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Справа ў тым, что мінскіе архіепіскапы, як архіерэі царквы, калегійнай установы, вельмі не хацелі,каб побач з імі была пабудавана забаўляльная нейкая зала, для забаваў, для відовішчаў. І гарадскія ўлады пайшлі на хітрасць. У 1888 годзе сюды былі запрошаны прадстаўнікі царскай фаміліі з Масквы, яны ўдзельнічалі ў афіцыйнай закладцы першых камянёў у будучы будынак. Такім хітрым спосабам яны пазбавіліся прэтэнзій з боку мінскіх архіепіскапаў пра гэтае будаўніцтва.

Знаменитый фонтан «Мальчик с лебедем» – символ открытия в Минске водопровода, отправной пункт реформ Чапского. Граф не только расширяет водную сеть города, но и настоятельно рекомендует Думе строительство канализационной системы. Инициативу век назад не поддержали. Если бы знали политики, что город будет страдать из-за этого и по сей день.

От Соборной площади до Захарьевской улицы. Путешествовать по городу при Чапском стало проще. В 1892 году была торжественно открыта конка. Трамваи, запряженные парой лошадей, собирали толпы желающих в центре города. Вот откуда родом пробки. Впечатляет и маршрут предвестницы трамвая.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Адна лінія злучала два мінскіх вакзалы («Брэсцкі» і «Віленскі»), другая праходзіла акурат праз Ратушную плошчу і затым была падоўжана да піўзавода. Яшчэ адна лінія ішла па вуліцы Захар’еўская (сёняшні праспект Незалежнасці) да Залатой горкі (дзе сёння плошча Перамогі знаходзіцца).

Прокатимся и мы на конке в сторону минской пивоварни на улицу Александровскую. Аромат солода здесь витает с 1864 года и по сей день. Правда, тогда завод был деревянный и принадлежал мещанке Рохле Фрумкиной. Спустя 30 лет производство попадает в руки Карла Чапского. Он делает пивоварню каменной, проводит модернизацию и внедряет уникальную немецкую рецептуру.

Образовательная жизнь при Чапском отметилась не только созданием женской Мариинской гимназии, но и открытием первой городской библиотеки в 1900 году. Сегодня о былой литературной жизни напоминает лишь здание на Интернациональной. Именно сюда переехала читальня в 1904 году после открытия. Старинный хранитель классики сейчас на реставрации.

Жизнь на благо отечества. Под таким девизом проходило все правление Карла Чапского. Минск охватил настоящий строительный бум. Впечатляют и социальные реформы. Началось активное санитарное оздоровление города. Проводились антихолерные мероприятия, строились благотворительные госпитали по всему городу, в том числе для дам легкого поведения.

В районе Троицкого предместья век назад разместился приют для бездомных людей. Здесь можно было переночевать, согреться теплым чаем и получить чистую одежду. По соседству разместился и еще один удачный проект Яна Кароля.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Зараз на вуліцы Гандлёвай, і пры Чапскім, тут быў адчынены дабрачынны ламбард, які дае пазыкі бедным гараджанам, але пад нізкі адсотак.

Неравнодушен граф Чапский был и к активному отдыху и развлечениям. Предприимчивый хозяин города создает общество любителей спорта и строит велотрек в прекрасном Губернаторском саду. Ныне это парк Горького. Комплекс разместился в районе нынешнего хоккейного клуба. Здесь можно было заняться фехтованием, легкой атлетикой и даже сходить в бассейн.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Тут можна было ўзяць ровар напракат і правесці добра час. А ўзімку гэты велатрэк заліваўся як каток і на калядны перяд станавіўся месцам маскардаў, балявання, скажам так. І дайшло да таго, што ў 1909 годзе тут былі сур’ёзныя разборкі паміж хлапцамі за дзяўчынку. І нават адзін з іх быў сур’ёзна паранены нажом. Пасля гэтага афіцыйна дзяўчатам з Мырыінскай вучэльні было забаронена сюды хадзіць ад граху падалей. Каток залівалі прама ўнутры двара.

Интересно, что всю инфраструктуру в парке Чапский сделал платной. Причем символическую плату горожане оставляли не только за прокат инвентаря, но и за вход в парк. Все средства шли на развитие губернии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Успешное правление и модернизация города принесли Чапскому любовь минчан. Трижды его избирали на пост градоначальника. Однако плодотворная деятельность и напряженный труд подорвали здоровье молодого графа: он заболевает туберкулезом и в 1900 году уезжает на лечение за границу. Минск замирает, недоброжелатели мудрого правленца не дремлют и обвиняют его в финансовых махинациях. Хотя уже на втором сроке Чапский отказался от государственного жалования в пользу города.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Ужо на 4 тэрмін яго не хацелі перавыбіраць. З’явілася цэлая фракцыя ў Гарадской Думе, якая дабівалася змяшчэння Чапскага з пасады гарадскога главы. І калі ўжо ён памер, было пададзена ў суд на яго. Людзі, якія падавалі ў суд, хацелі атрымаць кампенсацыю з яго сям’і: грошы, якія быццам ён патраціў на свае справы. І только па шматгадовым судовым разбіральніцтве сям’і Чапскага была выплачана даволі значная грашовая сума за тое, што ён фактычна свае асабістыя, уласныя грошы траціў на горад.

За границей граф прожил недолго, умер в 1904 году во Франкфурте-на-Майне. С приходом большевиков имя Чапского и вовсе стало вражеским, и, несмотря на все заслуги, имя Яна Кароля сегодня редко кто вспомнит. А ведь именно он век назад подарил нашему городу ухоженный облик, и Минск начал свой путь европейской столицы.