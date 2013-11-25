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Дни кино Казахстана откроются сегодня в Могилеве

25 ноября 2013 08:24
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Новости Беларуси. Дни кино Казахстана откроются сегодня в Могилеве. До конца месяца там можно будет увидеть лучшие художественные фильмы казахских кинематографистов. Они познакомят белорусов с древними обычаями и легендами казахского народа, позволят увидеть, насколько тепло и с каким уважением в этой стране относятся к национальной культуре и традициям. В их числе «Мустафа Шокай», «Отважные», «Земля обетованная».

Кроме того, зрителям покажут уникальную ленту режиссера Рустема Абдрашова «Небо моего детства». Она отражает реальные события из жизни главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Кино

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