Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В понедельник метеокартину в Беларуси будет создавать поле пониженного атмосферного давления. А с середины недели править балом будут атмосферный фронт и тёплые воздушные массы с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Атмосферное давление в течение недели будет расти, поэтому осадков станет меньше, к концу недели, возможно, даже похолодает. Во вторник малоактивный фронтальный раздел с территории Польши будет перемещаться в восточном направлении, поэтому в отдельных районах, преимущественно по северной половине страны также прогнозируются кратковременные осадки смешанной фазы. Температура воздуха в ночные часы 2 +4, днём +1 +7, в южных районах потеплеет до +9. В среду и четверг ветер, по-прежнему, будет юго-западный умеренный, температурный фон существенно не изменится: в ночные часы, в основном, 0 +4, днём +1+8.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам