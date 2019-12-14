«Научный потенциал очень полезен для наших предприятий»: первый инновационный форум прошёл в Борисове

Новости Беларуси. Наладить контакт между предприятиями, обменяться опытом и взглядами на развитие одного из самых промышленных регионов Беларуси – такую цель перед собой поставили представители сферы образования, науки и бизнеса. В филиале БНТУ прошел форум «Инновационная Борисовщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисове точно знают, что производить, как это делать и кому продавать. До 80 % выручки района – заслуга промышленных предприятий, которые экспортируют свою продукцию в полсотни стран мира.

Правда, все чаще начинают ощущать необходимость научного подхода к работе и собственному развитию. Форум инноваций – как раз подходящая площадка для поиска решений.

Лиана Хмурович, первый заместитель председателя Борисовского районного исполнительного комитета:

Я надеюсь, что эта площадка сблизит. Научный потенциал наших научных учреждений, университетов очень полезен для наших предприятий.

Основной поставщик кадров для предприятий региона – Борисовский политехнический колледж. В 2020 году специально под «Белджи» здесь откроют новую специальность. Сейчас же в собственных лабораториях работают над инновациями, которые могут быть полезны не только автопрому. Потому где, как не в этом филиале БНТУ, проводить подобный форум?

Владимир Шмаков, директор филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»:

Я надеюсь, что это первая ступень, что развитие данного направления будет продолжаться. Я думаю, что мы будем стремиться ежегодно проводить мероприятия такого уровня для того, чтобы наш регион развивался.

Чтобы работа форума была эффективной, специально создали «задачник», в котором все предприятия Борисовского района обозначили кадровые и технологические запросы. И прямо на площадке получили ответ.

Юрий Алексеев, генеральный директор научно-технического парка БНТУ «Политехник»:

Это то, что сейчас нужно для автомобильной промышленности. Очень активно применяются их технологии в области IT-сферы. Это «Умный город», например. Это умные предприятия.

На форуме свои разработки представили сразу два ведущих вуза страны – БГУ и БНТУ. Некоторые из выставочных образцов успешно внедрены в работу предприятий в других регионах.

Александр Рулькевич, заместитель председателя комитета экономики Минского областного исполнительного комитета:

Посмотрят с другой стороны на работу наших промышленных предприятий, выдадут заключение, что можно отдать на аутсорсинг. Увязать это все с малым и средним бизнесом, чтобы в совокупности получить что-то наподобие кластерных организаций.