«Научный потенциал очень полезен для наших предприятий»: первый инновационный форум прошёл в Борисове
Новости Беларуси. Наладить контакт между предприятиями, обменяться опытом и взглядами на развитие одного из самых промышленных регионов Беларуси – такую цель перед собой поставили представители сферы образования, науки и бизнеса. В филиале БНТУ прошел форум «Инновационная Борисовщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Борисове точно знают, что производить, как это делать и кому продавать. До 80 % выручки района – заслуга промышленных предприятий, которые экспортируют свою продукцию в полсотни стран мира.
Правда, все чаще начинают ощущать необходимость научного подхода к работе и собственному развитию. Форум инноваций – как раз подходящая площадка для поиска решений.
Лиана Хмурович, первый заместитель председателя Борисовского районного исполнительного комитета:
Я надеюсь, что эта площадка сблизит. Научный потенциал наших научных учреждений, университетов очень полезен для наших предприятий.
Основной поставщик кадров для предприятий региона – Борисовский политехнический колледж. В 2020 году специально под «Белджи» здесь откроют новую специальность. Сейчас же в собственных лабораториях работают над инновациями, которые могут быть полезны не только автопрому. Потому где, как не в этом филиале БНТУ, проводить подобный форум?
Владимир Шмаков, директор филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»:
Я надеюсь, что это первая ступень, что развитие данного направления будет продолжаться. Я думаю, что мы будем стремиться ежегодно проводить мероприятия такого уровня для того, чтобы наш регион развивался.
Чтобы работа форума была эффективной, специально создали «задачник», в котором все предприятия Борисовского района обозначили кадровые и технологические запросы. И прямо на площадке получили ответ.
Юрий Алексеев, генеральный директор научно-технического парка БНТУ «Политехник»:
Это то, что сейчас нужно для автомобильной промышленности. Очень активно применяются их технологии в области IT-сферы. Это «Умный город», например. Это умные предприятия.
На форуме свои разработки представили сразу два ведущих вуза страны – БГУ и БНТУ. Некоторые из выставочных образцов успешно внедрены в работу предприятий в других регионах.
Александр Рулькевич, заместитель председателя комитета экономики Минского областного исполнительного комитета:
Посмотрят с другой стороны на работу наших промышленных предприятий, выдадут заключение, что можно отдать на аутсорсинг. Увязать это все с малым и средним бизнесом, чтобы в совокупности получить что-то наподобие кластерных организаций.
Такие предприятия смогут выпускать еще более конкурентоспособную продукцию, а значит, глобальная цель для Борисовского района, да и всей страны – зарабатывать больше – будет достигнута благодаря связке наука и производства.
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