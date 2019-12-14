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«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ

14 декабря 2019 14:55
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Новости Беларуси. В Витебске 14 декабря присягу принимали новобранцы 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ-1

По традиции ритуал состоялся в знаковом для защитников отечества месте – у Вечного огня на площади Победы. Клятву на верность родине и белорусскому народу дали более 600 парней. 13 декабря все они получили допуск к первому прыжку с парашютом. Он будет выполнен почти сразу после принятия присяги.

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ-4

Владислав Тикавый, рядовой 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
Эмоции очень большие. Не ожидал, что представится мне такая честь – прочитать речь перед военнослужащими, прапорщиками, генералами. Волновался. Сердце, думал, выскочит. Но мне понравилось очень все. Дедушка и папа, все говорили, что в ВДВ надо идти.

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ-7

Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
С принятием военной присяги они уже стали настоящими защитниками отечества. Соответственно, и требования к ним будут предъявляться уже намного серьезнее.

Наших военнослужащих ожидает, прежде всего, как любого десантника, волнительный и ожидаемый момент – совершение первого парашютно-десантного прыжка, занятия на полевых выходах, стрельба со штатного вооружения.

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ-10

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владислав Тикавый # Денис Кривенцов # Фотофакт

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