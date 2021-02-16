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«Зимой люди привлечены круглосуточно». Как в Слуцке устраняют последствия снегопада?

16 февраля 2021 21:29
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Новости Беларуси. Сильный снегопад внес коррективы в работу жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, результаты непогоды вовремя устраняют во всех районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Зимой люди привлечены круглосуточно». Как в Слуцке устраняют последствия снегопада?-1

С большим количеством снегопадов удается справиться и в Слуцке. На улицах райцентра работает почти 30 единиц техники. Сначала расчищают главные дорожные артерии, потом приступают к вторичным. Все дороги обработаны песчано-солевыми смесями.

«Зимой люди привлечены круглосуточно». Как в Слуцке устраняют последствия снегопада?-4

Елена Леванович, инженер отдела Слуцкого ЖКХ:
Ежедневно выводятся 120 уборщиков территорий на расчистку города и дворовых территорий. Зимой люди привлечены круглосуточно, и они дежурят по сменам. А работники дворовых территорий выходят на расчистку снега с шести утра. При необходимости они могут привлечься в любое время.

К уборке снега подключились и местные жители. Дворы и автостоянки активно очищаются от сугробов.

# Погода в Беларуси # общество # Елена Леванович # Фотофакт

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