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С ноября здесь принимали пациентов с коронавирусом. 3-я больница Минска вернулась к привычному режиму работы

16 февраля 2021 21:13
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Новости Беларуси. Прием пациентов без ограничений. 3-я городская клиническая больница вернулась к привычному режиму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С ноября здесь принимали пациентов с коронавирусом. 3-я больница Минска вернулась к привычному режиму работы-1

С начала ноября здесь принимали пациентов с COVID-19. Перепрофилировали все отделения, кроме родильного дома. В том числе – три терапевтических, хирургическое, два офтальмологических, а также гинекологическое. К слову, за время второй волны коронавируса, здесь пошли на поправку около 2 000 больных пневмонией. В связи со снижением заболеваемости, с 15 февраля больница полностью перешла к обычному режиму работы.

С ноября здесь принимали пациентов с коронавирусом. 3-я больница Минска вернулась к привычному режиму работы-4

Андрей Дудко, заместитель главного врача по медицинской части 3-й городской клинической больницы:
Первый корпус открылся у нас восьмого февраля. Это корпус офтальмологический, то есть начали работать два отделения микрохирургии. Уже выполнены несколько десятков операций на глазах. С 15-го числа открылся хирургический корпус, терапевтический и гинекологический, отделение гнойной хирургии, кардиологический профиль, пульмонология.

# Коронавирус # общество # Андрей Дудко # Фотофакт

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