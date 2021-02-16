С ноября здесь принимали пациентов с коронавирусом. 3-я больница Минска вернулась к привычному режиму работы

С начала ноября здесь принимали пациентов с COVID-19. Перепрофилировали все отделения, кроме родильного дома. В том числе – три терапевтических, хирургическое, два офтальмологических, а также гинекологическое. К слову, за время второй волны коронавируса, здесь пошли на поправку около 2 000 больных пневмонией. В связи со снижением заболеваемости, с 15 февраля больница полностью перешла к обычному режиму работы.