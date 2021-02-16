Лыжные трассы появятся в каждом районе Минска следующей зимой

Руководство Минска поручило профильным службам проработать места для создания таких объектов. А также проследить за тем, чтобы залитые на зиму катки и хоккейные коробки содержались в надлежащем состоянии и были доступны горожанам. Физкультурно-оздоровительным центрам и учреждениям образования нужно активизировать работу по популяризации зимних видов спорта.