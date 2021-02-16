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Лыжные трассы появятся в каждом районе Минска следующей зимой

16 февраля 2021 21:16
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Новости Беларуси. Уже следующей зимой лыжные трассы появятся в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лыжные трассы появятся в каждом районе Минска следующей зимой-1

Руководство Минска поручило профильным службам проработать места для создания таких объектов. А также проследить за тем, чтобы залитые на зиму катки и хоккейные коробки содержались в надлежащем состоянии и были доступны горожанам. Физкультурно-оздоровительным центрам и учреждениям образования нужно активизировать работу по популяризации зимних видов спорта.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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