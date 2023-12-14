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Зимняя депрессия. Делимся секретами, как поднять настроение

14 декабря 2023 12:29
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Подавленное настроение, усталость, сонливость, раздражительность, тяга к сладкому – скорее всего, у вас сезонное расстройство, депрессия – повод всерьез задуматься о своем психическом здоровье.

Зимняя депрессия. Делимся секретами, как поднять настроение-1

Мария Бунчикова, психолог:
Часто у людей зимой может наблюдаться депрессивное состояние. Может понижаться настроение, нет положительных эмоций. Состояние апатии, пониженной самооценки может наблюдаться. Также такое состояние людей может влиять и на их когнитивные способности, то есть уменьшается объем памяти, концентрация внимания.

Зимняя депрессия. Делимся секретами, как поднять настроение-4

Если вы наблюдаете у себя подобные симптомы, это не повод уходить в себя и закрываться от внешнего мира. Побалуйте себя хорошим массажем, походом в СПА или бассейн, прогуляйтесь в хорошую погоду по старинным улочкам города, медитируйте и больше общайтесь с близкими.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Мария Бунчикова

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