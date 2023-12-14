Зимняя депрессия. Делимся секретами, как поднять настроение

Подавленное настроение, усталость, сонливость, раздражительность, тяга к сладкому – скорее всего, у вас сезонное расстройство, депрессия – повод всерьез задуматься о своем психическом здоровье.
Подавленное настроение, усталость, сонливость, раздражительность, тяга к сладкому – скорее всего, у вас сезонное расстройство, депрессия – повод всерьез задуматься о своем психическом здоровье.
Мария Бунчикова, психолог:
Часто у людей зимой может наблюдаться депрессивное состояние. Может понижаться настроение, нет положительных эмоций. Состояние апатии, пониженной самооценки может наблюдаться. Также такое состояние людей может влиять и на их когнитивные способности, то есть уменьшается объем памяти, концентрация внимания.
Если вы наблюдаете у себя подобные симптомы, это не повод уходить в себя и закрываться от внешнего мира. Побалуйте себя хорошим массажем, походом в СПА или бассейн, прогуляйтесь в хорошую погоду по старинным улочкам города, медитируйте и больше общайтесь с близкими.
Подробности в видео.