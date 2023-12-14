«Главная задача – отбор проб». Узнали, как контролируют качество белорусских лекарств

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.

Особое внимание на производстве лекарственных средств уделяют контролю качества. Для этого на заводе работает несколько лабораторий. Именно сюда поступает исходное сырье, которое подвергается анализу на соответствие всем требованиям. Несвижский завод медпрепаратов начал работу больше 60 лет назад. Рассказываем историю предприятия – подробности.

Елена Смалюк, заместитель директора по качеству завода медицинских препаратов:

2024 год у нас в республике объявлен Годом качества, но для нас качество – это всеобъемлющее понятие, которое мы соблюдаем ежедневно в своей работе. Качество предписано системой надлежащей производственной практикой GNP к производству лекарственных препаратов. Требования к качеству обеспечиваются ежедневно фармацевтической системой качества, которая создана на предприятии. Она включает комплекс технических мер. Это все, что создано на производстве. Ежедневный мониторинг всего процесса, который позволяет в конце получить продукт надлежащего качества.

Ольга Асмыкович, начальник отдела контроля качества завода медицинских препаратов:

Главная задача – отбор проб и проведение испытаний на всех этапах производственного процесса, начиная от входного контроля. Все, что к нам приходит, мы контролируем. И заканчивая контролем выпускаемой продукции. В отделе контроля качества есть испытательная лаборатория, которая состоит из трех подразделений: фармакологическая лаборатория, микробиологическая и химическая. Еще есть контролеры ОКК.