Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.