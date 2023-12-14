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Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области

14 декабря 2023 12:02
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Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.

Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области-1

Помимо выпуска инфузионных растворов, на заводе занимаются упаковкой таблетированных препаратов. Это всем известные противовоспалительные, а также лекарства, применяемые при онкологии.

Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области-4

Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:
Мы работаем с нашими индийскими товарищами. Они нам поставляют препараты, мы делаем входной и выходной контроль качества. Плюс фасовку и упаковку, выпускаем их на рынок. Это таблетированные препараты.

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# Медицина # общество

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