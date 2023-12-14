Лекарства для больных раком выпускают на предприятии в Минской области

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.
Помимо выпуска инфузионных растворов, на заводе занимаются упаковкой таблетированных препаратов. Это всем известные противовоспалительные, а также лекарства, применяемые при онкологии.
Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:
Мы работаем с нашими индийскими товарищами. Они нам поставляют препараты, мы делаем входной и выходной контроль качества. Плюс фасовку и упаковку, выпускаем их на рынок. Это таблетированные препараты.
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