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В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования

14 декабря 2023 12:20
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МВД сообщает о задержании организаторов экстремистского формирования. Ими оказались жительницы Светлогорска. Еще один фигурант скрылся за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования-1

В 2020 году они создали и администрировали группу в Telegram. Там публиковалась информация, направленная на проведение незаконных действий, в том числе организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Деструктивные взгляды фигуранты продвигали также через информресурсы частной телерадиокомпании.

В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования-4

Выполняла различную работу, в том числе и администрирование групп в «Вконтакте», «Одноклассниках», Telegram, Viber и Facebook. В 2020 году там выкладывались материалы с несанкционированных митингов.

В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования-7

Являлась администратором групп в социальных сетях, групп, принадлежащих частному предприятию, и не уделила должное внимание материалам, которые там публиковались, о чем сейчас сожалею и раскаиваюсь.

В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования-10

Сергей Гуцев, заместитель начальника отдела 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД установили группу создателей и администраторов интернет-ресурсов, которые были признаны экстремистскими формированиями. Оперативники задержали двух жительниц Светлогорска. Еще один фигурант, житель указанного райцентра, выехал за пределы Республики Беларусь.

В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования-13

Правоохранители напоминают, что лица, передающие любые сведения представителям экстремистских формирований, признаются их участниками и несут уголовную ответственность.

# Милиция Беларуси # общество

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