В Беларуси задержали организаторов экстремистского формирования

МВД сообщает о задержании организаторов экстремистского формирования. Ими оказались жительницы Светлогорска. Еще один фигурант скрылся за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МВД сообщает о задержании организаторов экстремистского формирования. Ими оказались жительницы Светлогорска. Еще один фигурант скрылся за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году они создали и администрировали группу в Telegram. Там публиковалась информация, направленная на проведение незаконных действий, в том числе организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Деструктивные взгляды фигуранты продвигали также через информресурсы частной телерадиокомпании.
Выполняла различную работу, в том числе и администрирование групп в «Вконтакте», «Одноклассниках», Telegram, Viber и Facebook. В 2020 году там выкладывались материалы с несанкционированных митингов.
Являлась администратором групп в социальных сетях, групп, принадлежащих частному предприятию, и не уделила должное внимание материалам, которые там публиковались, о чем сейчас сожалею и раскаиваюсь.
Сергей Гуцев, заместитель начальника отдела 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД установили группу создателей и администраторов интернет-ресурсов, которые были признаны экстремистскими формированиями. Оперативники задержали двух жительниц Светлогорска. Еще один фигурант, житель указанного райцентра, выехал за пределы Республики Беларусь.
Правоохранители напоминают, что лица, передающие любые сведения представителям экстремистских формирований, признаются их участниками и несут уголовную ответственность.