Почти тысячу участников собрал турнир по спортивному зимнему плаванию в Полоцком районе

Третий международный турнир по спортивному зимнему плаванию прошел в Полоцком районе. В 2024 году он собрал почти тысячу спортсменов и приверженцев здорового образа жизни из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые многочисленные команды приехали из Калининграда и Полоцка. Бодрость духа – это то, что объединяет участников фестиваля «Полоцкая купель». Среди них – новички и те, кто десятилетиями закаливает организм. У каждого свои секреты подготовки, но самое главное – это стремление быть здоровым. Возраст значения не имеет. Самому старшему участнику – 77, а самому юному – 11 лет.

Артур Шардыко, участник фестиваля «Полоцкая купель»: Зимнее плавание – сложный вид спорта. Там надо закаляться долго, чтобы не бояться холодной воды и быстро плавать.

Момчил Дриняк, участник фестиваля «Полоцкая купель»:

Два года моржую, закаливаюсь. Нисколько не желаю об этом. Всем бы посоветовал закаливаться, это хорошо для здоровья, это может вылечить многие недуги. Это во-первых. А во-вторых, это дружба!

Гости и участники фестиваля также смогли окунуться в прорубь, принять участие в играх и викторинах, посетить полевую кухню, где их угощали горячим чаем, а также приобрести тематические сувениры.