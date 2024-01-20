В МГЛУ провели день открытых дверей для абитуриентов

Узнать о тонкостях учебы из первых уст. У потенциальных абитуриентов была возможность ближе познакомиться с Минским государственным лингвистическим университетом. Здесь прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый факультет подготовил свою интерактивную площадку. Школьники и их родители с интересом пообщались со студентами и преподавателями, которые подробно рассказали обо всех возможностях и перспективах обучения. Кстати, среди гостей много и тех, кто уже определился с выбором профессии.

Анастасия Сасковец:

У меня с детства интерес к английскому языку, я играю в английские игры и поэтому хочу с этим свою жизнь связать.

Анна Липская, студентка факультета китайского языка и культуры МГЛУ:

Для нас день открытых дверей – это прекрасная возможность показать свои коммуникативные навыки. Нам очень интересно изучать китайский язык и рассказать про него абитуриентам.

Елена Кучугурная, декан факультета романских языков МГЛУ:

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому такие дни очень важны для абитуриентов. Они имеют возможность познакомиться поближе не только с самим университетом, но и с руководством университета, факультета.