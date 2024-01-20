Пинск принимает зимний фестиваль «Берестейские сани»

Десятиметровый символ года и «Щелкунчик» от артистов Большого театра. Масштабным зимним фестивалем «Берестейские сани» завершают колядную неделю в столице Полесья. Пинск стал третьим городом, который принимает праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году организаторы удивляют масштабом. Более 200 ремесленников и сотни производителей предлагают угощения и сувениры ручной работы под брендом «Сделано в Беларуси». Торговые ряды растянулись на полкилометра. Здесь гостям предлагают отведать чай из самого большого самовара и кашу по полесскому рецепту.

Екатерина Ольшанец:

Мы готовим на этом фестивале самые большие порции – кашу в чане на 165 литров. На приготовление этой каши у нас ушло 30 килограмм крупы и пшена, молока 57 литров, 7 килограмм масла сливочного.

Светлана Жемайтук:

Чувствуется, что праздник будет просто грандиозный. Машины, аж мурашки по коже идут, такое удовольствие получаем.