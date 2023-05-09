Она родилась через пару дней после гибели отца. История дочки участника ВОВ

О том, что у него родится дочь, что нарекут ее Клавдией, рядовой стрелок Григорий Хведчин так и не узнал. Он свято верил, что обязательно вернется с войны, что увидит первые шаги своего первенца, за руку поведет любимую супругу в мирное завтра. Ведь Победа была так близка. На календаре апрель 1945 года. В душе надежда, вера, ликование, а рядом и земляк-однополчанин, который после войны расскажет про последний бой Григория.

Клавдия Дубина:

Это было 24 апреля на рассвете. Говорит: подняли нас в атаку, солнышко светило. Говорит: когда подняли в атаку, мы поразбежались, вижу, несут Гришу (отца моего) на носилках. И факт в том, что он не лежал, а сидел. Его в живот ранили. Пленных немцев заставили наших воинов выносить с поля боя. И потом он только сказал: Костя, дай мне автомат, я убью их. По крупицам Клавдия Григорьевна собирала историю жизни, любви и подвига отца, который не вернулся с войны. Буквально через месяц после его гибели она появилась на свет. Девочка начинала жизнь под мирным и голубым небом с отчеством, фамилией отца-героя и письмами, адресованными маме. Клавдия Дубина:

«Здравствуй, дорогая моя жена. Слава богу, жив и здоров. И тебе желаю всего наилучшего. Дорогая моя жена, у меня никаких новин нет, все по-старому», – это самое главное для меня, что осталось. Я всегда это письмо храню. Где бы я ни жила, у меня все время это письмо, фотографии эти все, даже там, где он в молодости. И письмо – это ценность для меня большая.

Пожелтевшие листки, наполненные любовью и надеждой. Эти письма как самую большую ценность на протяжении всей жизни берегла ее мама. Женщина, которая в одночасье поменяла свой расписной платок на траурный черный, больше никого не впустила в свое сердце, всю свою жизнь посвятила дочери. Клавдия Дубина:

Конечно, если бы любви не было, не было бы и меня. Как вспоминала мама Клавдии, в годы войны почтальон был вестником счастья и боли. При встрече с ним достаточно было только одного взгляда в твою сторону. Все все понимали. Одному тепло в дом в виде фронтового треугольника, другому леденящий холод от похоронки. Зачастую почтальоны сами весточки бойцам писали. В те годы грамотные люди были на вес золота. Мама Клавдии тоже пользовалась услугами тех, кто умел писать.

Клавдия Дубина:

Она с 1911 года. Была она из бедной семьи, в то время никакого образования. Думаю, конечно, письма писал за нее кто-то другой. «Дорогая, ты только себя береги». Наказ супруга как вечный оберег, запечатленный на бумаге. Сколько таких писем было, Клавдия не знает. Понимает только одно: военно-полевая почта – это зачастую единственная связующая нить между родными душами, которая натягивалась, играла и иногда обрывалась, как струна. Клавдия Дубина:

Когда я теперь слышу, как издеваются в Польше, душа болит.