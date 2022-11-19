В Москве -4°C, в Риме +14°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 ноября

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +3 °C, пройдет дождь. В Риме +14 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +12 °C, также без осадков.

В столице Болгарии +2 °C, пройдет дождь. В Анкаре +16 °C, будет дождливо. В Афинах +19 °C, пройдет дождь.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +1 °C, будет солнечно. В Вильнюсе 0 °C, пройдет мокрый снег. В Варшаве столбики термометров покажут 0 °C. В Киеве синоптики обещают -1 °C и солнечную погоду. В Москве столбики термометров покажут -4 °C, также без осадков.