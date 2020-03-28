Зима возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики предупреждают: грядёт похолодание. Дождь и мокрый снег – спутники белорусов в ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели погоду в стране будет определять неустойчивая холодная воздушная маса с северо-запада Европы. А юго-восток Беларуси окажется во фронтальном разделе. А уже к середине недели, преимущественно по северу страны, скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.

Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:

Конец марта – будет погода неустойчивая. С северными потоками к нам придёт после выходных резкое похолодание. Пройдёт по республике местами мокрый снег. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. С понедельника на вторник температура воздуха ночью по республике опустится до -3 -9 градусов. В дневное время не превысит по стране от 0 до +5. Более-менее погода начнёт устанавливаться во второй половине недели. Северные потоки будут меняться на западные, с Атлантического океана, и погода станет помягче, и немного потеплеет.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам