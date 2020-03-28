«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

В апреле 1943 года генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе в своем докладе писал: «Перед нами стоит задача воспитать белорусов в политическом отношении так, чтобы можно было использовать их в своих целях… О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше. Из этого мы должны исходить в своей работе. Конечно, было бы неправильным обходиться с ним, как с нашим братом, но его нужно уважать… Когда белорус поверит в Германию, только тогда мы сможем сделать с этим народом что захотим».