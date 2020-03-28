«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Населению оккупированных территорий новые власти рассказывали о гуманизме СС, миролюбии Вермахта. Несмотря на то, что «очеловечивание славян», по выражению Геббельса, не входило в планы фашистов, все же заигрывать с местными жителями они пытались.
«Это человек-символ». Почему Гитлер считал своим личным врагом советского диктора Левитана?
В апреле 1943 года генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе в своем докладе писал: «Перед нами стоит задача воспитать белорусов в политическом отношении так, чтобы можно было использовать их в своих целях… О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше. Из этого мы должны исходить в своей работе. Конечно, было бы неправильным обходиться с ним, как с нашим братом, но его нужно уважать… Когда белорус поверит в Германию, только тогда мы сможем сделать с этим народом что захотим».