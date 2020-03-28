«Наметили ряд мер и будем вносить в правительство». Минстройархитектуры поможет организациям отрасли решить проблемы

Новости Беларуси. Министерство архитектуры и строительства Беларуси на своем официальном сайте начало опрос организаций отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство архитектуры и строительства Беларуси на своем официальном сайте начало опрос организаций отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – выяснить, с какими трудностями они столкнулись, и выработать меры по их поддержке. Субъекты хозяйствования могут заполнить таблицу, в которой необходимо указать название предприятия, возникшую проблему и предполагаемые пути решения. Заявки будут приниматься до 1 апреля.
Олег Швец, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
По крупнейшим предприятиям системы Министерства архитектуры, коммунального мы, в принципе, наметили ряд мер и будем вносить в правительство, но в то же время, понимая, что строительная отрасль сегодня значительно представлена и частной формой собственности. Плюс очень большая разбежка в части того, где участвуют частные наши партнеры – это и на стадии проектирования и на стадии строительства, это поставка, производство материалов, это инжиниринговые услуги. Мы бы хотели, чтобы те предложения, которые мы внесем в правительство, охватывали максимально большое количество участников.
А 28 марта в Министерстве прошла прямая телефонная линия. Вопросы в основном касались создания безбарьерной городской среды и постановки на учет нуждающихся в жилье.