«Наметили ряд мер и будем вносить в правительство». Минстройархитектуры поможет организациям отрасли решить проблемы

Цель – выяснить, с какими трудностями они столкнулись, и выработать меры по их поддержке. Субъекты хозяйствования могут заполнить таблицу, в которой необходимо указать название предприятия, возникшую проблему и предполагаемые пути решения. Заявки будут приниматься до 1 апреля.

Олег Швец, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

По крупнейшим предприятиям системы Министерства архитектуры, коммунального мы, в принципе, наметили ряд мер и будем вносить в правительство, но в то же время, понимая, что строительная отрасль сегодня значительно представлена и частной формой собственности. Плюс очень большая разбежка в части того, где участвуют частные наши партнеры – это и на стадии проектирования и на стадии строительства, это поставка, производство материалов, это инжиниринговые услуги. Мы бы хотели, чтобы те предложения, которые мы внесем в правительство, охватывали максимально большое количество участников.