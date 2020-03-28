«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Александр Сильвашко:

А кадров этих не видел, но я участник этих кадров. Узнаю берег Эльбы. Я справа, а это Робертсон. Всех американцев я узнаю.

Александр Сильвашко не снимал историю, а сам стал ей, благодаря одному единственному снимку. Он участник легендарной встречи союзных войск на Эльбе. Тот самый советский солдат, жмущий руки американскому коллеге по фронту.

Александр Сильвашко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы встречались, как родные братья по победе над фашизмом.

Встретившись, говорили на одном и одновременно на разном языках: Сильвашко не знает английского, Робертсон никогда не изучал русского. И всё же советский солдат первым начал исторический диалог.

Александр Сильвашко вспоминал, что даже не заметил фоторепортера, который снял легендарный кадр. Он и сам не сразу увидел этот снимок. Зато почти сразу услышал версии о том, что встреча была постановочной.

Александр Сильвашко:

Боже упаси, это не подделано. Эта медаль «За отвагу» была на фотографии. Александр Сафронович стал почетным гражданином города Торгау, из которого состоялся союзный диалог. Один маленький чёрно-белый снимок фактически изменил всю его жизнь.

Александр Сильвашко:

Конечно, меня в Праге узнавали, узнавали в Чехословакии, на улице здоровались. И даже были случаи, что мне всовывали подарки.