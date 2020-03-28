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«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата

28 марта 2020 14:10
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-1

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-3

Александр Сильвашко:
А кадров этих не видел, но я участник этих кадров. Узнаю берег Эльбы. Я справа, а это Робертсон. Всех американцев я узнаю.

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-6

Александр Сильвашко не снимал историю, а сам стал ей, благодаря одному единственному снимку. Он участник легендарной встречи союзных войск на Эльбе. Тот самый советский солдат, жмущий руки американскому коллеге по фронту.

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-9

Александр Сильвашко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы встречались, как родные братья по победе над фашизмом.   

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-12

Встретившись, говорили на одном и одновременно на разном языках: Сильвашко не знает английского, Робертсон никогда не изучал русского. И всё же советский солдат первым начал исторический диалог.  

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-15

Александр Сильвашко вспоминал, что даже не заметил фоторепортера, который снял легендарный кадр. Он и сам не сразу увидел этот снимок. Зато почти сразу услышал версии о том, что встреча была постановочной.   

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-18

Александр Сильвашко:   
Боже упаси, это не подделано. Эта медаль «За отвагу» была на фотографии.  

Александр Сафронович стал почетным гражданином города Торгау, из которого состоялся союзный диалог. Один маленький чёрно-белый снимок фактически изменил всю его жизнь.   

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-21

Александр Сильвашко:
Конечно, меня в Праге узнавали, узнавали в Чехословакии, на улице здоровались. И даже были случаи, что мне всовывали подарки.

«Мы встречались, как родные братья». Как одна фронтовая фотография изменила жизнь советского солдата-24

Они пережили войну и тех, кто вершил и сохранял для нас победную историю. Километры пленки на фронте стоили сотни судеб. Это наша, созданная под пулями, история, которую мы должны помнить во всех ракурсах и в которой до сих пор проявляются новые главы.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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