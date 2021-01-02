«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года
Быть зиме или не быть? Порадует ли нас январь и февраль морозом и зимними сугробами или повторим рекорд прошлой зимы с постоянным плюсом? Этот вопрос – один из самых обсуждаемых, рассказали в программе «Плюс-минус».
Что же думают по этому поводу ученые?
Сергей Лысенко, климатолог:
По расчетам компьютерных моделей и статистических методов долгосрочного прогнозирования погоды зима в этом году ожидается достаточно мягкая. Средняя температура января предположительно -1 и 7 градусов Цельсия, что выше климатической нормы почти на 3 градуса.
Февраль близок к норме – со средней температурой -4 и 3 градуса Цельсия. Такой прохладный февраль последний раз наблюдался в 2012 году.
До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
В Беларуси в последнее десятилетие наблюдается достаточно быстрый рост зимних температур, который особенно активизировался с 2011 года. Средняя зимняя температура за период с 1960-го по настоящее время возросла почти на 4 градуса Цельсия.
Суммарная продолжительность дней оттепели зимних увеличилась на 17 дней и в настоящее время составляет почти 33 дня, то есть это больше месяца продолжительной зимней оттепели.
По расчетам климатических моделей, к середине текущего столетия ожидается дополнительный рост зимних температур еще на 1-2 градуса, при этом увеличится и количество зимних осадков на 10-15 мм.
Какая погода ожидается в январе 2021 года? Прогноз климатолога
В настоящее время наиболее быстрыми темпами возрастает количество осадков в Витебской области, Гродненской, на северо-западе Минской области. Но при этом изменяется и характер выпадения осадков. Так, за период потепления количество дней с жидкими осадками увеличилось практически на четверть. То есть увеличилось количество дней с осадками в виде дождя и мокрого снега.