Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?

Как скоро зима уступит место климатической весне? Заметное потепление ощутят жители Беларуси уже с начала недели, рассказали в программе « Плюс-минус ». Средняя температура по стране составит +3...+6 °C. При этом с 14 по 16 марта республику накроют осадки в виде дождя и мокрого снега.

К концу недели метеорологическая картина прояснится, однако и температурный показатель изменится – в среднем всего +2 °C. Особый дискомфорт создаст гололедица на дорогах и тротуарах. Так что проявите особую внимательность, выходя из дома.

До +22°C в Мадриде, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.