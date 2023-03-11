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Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?

11 марта 2023 15:01
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Как скоро зима уступит место климатической весне? Заметное потепление ощутят жители Беларуси уже с начала недели, рассказали в программе «Плюс-минус». Средняя температура по стране составит +3...+6 °C. При этом с 14 по 16 марта республику накроют осадки в виде дождя и мокрого снега.  

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-1

К концу недели метеорологическая картина прояснится, однако и температурный показатель изменится – в среднем всего +2 °C. Особый дискомфорт создаст гололедица на дорогах и тротуарах. Так что проявите особую внимательность, выходя из дома.  

До +22°C в Мадриде, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-4

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-6

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-8

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-10

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-12

Зима ещё задержится. Какая погода будет в Беларуси в середине марта?-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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