До +22°C в Мадриде, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 марта

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +15 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене малооблачно, погода ожидается преимущественно ясная и без осадков, температура воздуха составит +10 °C. В Риме до +18 °C, погода обещает быть переменчивой: ясной с небольшим дождем. В Мадриде ясно, без осадков и до +22 °C.

В столице Болгарии будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, там воздух прогреется до +9 °C. В Анкаре до +11 °C, погода при этом будет сохраняться пасмурная, с осадками в виде дождя. Дожди и пасмурная погода ожидают также жителей Афин, там синоптики обещают до +17 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет нулевая температура, город накроют снежные осадки. Такая же погода ожидает жителей Вильнюса, правда, температурный показатель будет выше на 1 °C. Жителей Варшавы тем временем порадует ясная с переменной облачностью погода, воздух прогреется до +3 °C.