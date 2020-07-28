«Зима была для них лёгкая, тёплая». В Минской области зафиксировали более 1000 укусов клещей с начала года

Новости Беларуси. Более тысячи укусов клещей с начала 2020 года. Половина случаев – дети. Специалисты санитарных служб предупреждают о высокой активности паукообразных в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Дзержинске пришлось повторно обработать сквер от клещей. Первый раз работы провели в марте. Площадь парка – почти 2,5 тысячи квадратных метров. Это любимое место отдыха горожан, включая домашних животных.

Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:

Этот год особенный для клещей. Во-первых, зима была для них легкая, теплая, весна и начало лета немножко для сезона были, будем говорить так, для них потеплее, но для людей похолоднее, поэтому они активизировались.