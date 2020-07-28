Детские и спортивные площадки в новом формате. Игровые комплексы в Заводском районе Минска становятся доступнее?

Такой формат даст возможность большему количеству людей пользоваться этими комплексами. Одна из подобных спортивных площадок появилась на улице Голодеда около 71-73 домов.

Новости Беларуси. В Заводском районе столицы продолжается обустройство спортивных и детских игровых комплексов. Однако теперь они будут размещаться на территориях общего доступа, вокруг которых находятся жилые дома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Мы ее концептуально поменяли в том плане, что изначально была площадка на два баскетбольных кольца, было уже устаревшее покрытие. Мы ее немножко видоизменили, разбили на две части, таким образом дали возможность установить там уличные тренажеры белорусского производства, оставили первоначальное ее назначение в части баскетбола и стритбола.

В течение этого месяца спортивную площадку обустроят в микрорайоне Сосны. На очереди и Шабаны, где до 1 сентября появится детский игровой комплекс.

В планах на следующий год – обустройство других спортивных площадок, которых на территории Заводского района порядка 15.