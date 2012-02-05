Зима-2012 в Беларуси: погода продолжает бить климатические рекорды

На неделе метеосводки, как новости с поля боя. Морозы наступают. Ощутить холодное дыхание по-сибирски смог наверняка каждый белорус. Фрэш в полной мере прочувствовали на себе те, кто работает на свежем воздухе.

Продавец:

В валенках, в шубе. Вот стоим, согреваемся.

Тут не до кутюр. Хотя утепленные продавцы своим же термотоваром – чем не реклама. Проверено на себе.

Продавец:

Такие вот варежки, носочки. Вот я стою, видите, в войлочных. И такие носочки – все. Ноги не мерзнут.

Военнослужащий:

В суточном наряде выдают варежки, тулуп, валенки, теплые штаны ватные.

В этаком наряде даже заступать в наряд по территории не так и страшно. Ефрейтор Зинькович даже чисто физически замерзнуть не успевает. Тулуп и валенки – каждому караульному.

Шагом марш. Заветные посиделки у буржуйки в пункте обогрева. В белорусской армии еще в преддверии лютых холодов поставили спецпалатки и заготовили дрова. Устав в этом случае смягчает крепкий градус. Каждые 50 минут сюда на огонек могут заглядывать солдаты, которые несут службу под открытым небом.

Военнослужащий:

Мать немного волнуется, переживает, как и любая мать военнослужащего. Посылки с кремами присылают.

Телепочта. Всем солдатским матерям направляется.

Военнослужащий:

Мама, у меня все нормально, тепло, кормят хорошо. Все отлично.

Работы по максимуму перенесены под крышу. Весь личный состав переоделся в ватники, это такой утепленный комбинезон, и экипирован теплыми перчатками. В казарме не ниже плюс 18, а неморозоустойчивым дополнительно выдано второе одеяло. Кроме того, рот солдатам велено держать на замке, строевые песни отложили до весны.

Валенин Кохнюк, начальник медицинской службы войсковой части 31802:

Витамины, поливитамины мы выдаем сами. А фитанциды, лук, чеснок – за счет продовольственной службы. Добавляем в рацион, так как это улучшает иммунные свойства организма и препятствует простудным заболеваниям.

Но долгу и чести мороз не погрешность. Потому, невзирая на лютую погоду, военные все-таки ушли на поле невидимого боя.

Вадим Матюш, заместитель командира 2-ой инженерной бригады:

Они будут жить в палатках, но задачи выполняются на открытом воздухе. Они снабжены специальными мазями для обработки открытых участков кожи. И постоянный контроль за личным составом в целях исключения обморожения.

Эти кадры запечатлел видеорегистратор, установленный на борту попутной машины. Автомобиль провернул настоящий голливудский трюк. Только вот каскадер к такому повороту был не готов. На скользком покрытии машина не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Буквально через километр еще одно ДТП. Махину, груженную алкоголем, лихо занесло.

Это далеко не единичный случай. Дорога вообще на неделе преподносила сюрпризы. Минская кольцевая превратилась в полосу препятствий. Каждый километр – авария, каждых пол – пробки из заглохнувших авто. К выходным на МКАДе и на некоторых республиканских магистралях даже ввели значительные скоростные ограничения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотрудники ГАИ буквально сбились с ног. Но холодом едины. Трудности и ледяное бедствие сплотили на дороге потерпевших, пострадавших и дорожный патруль.

Спасительные острова в обледенелой стране к концу недели заработали во многих городах. Бездомным прямо на улице предлагали согреться, подкрепиться и утеплится.

Для того, чтобы не лишиться прописки и не стоять в очереди за бесплатным чаем, спасатели ежедневно проверяют особо горячие точки.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Возросло число пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электросетей, оборудования, печного отопления. Прежде всего это обусловлено тем, что люди начинают интенсивно греться, перегревают печи, перегружают электропроводку.

Основной акцент мы делаем на одиноких людей и семьи, где есть дети.

Пожары гораздо чаще возникают именно в этот период. Самая свежая информация: только за эти сутки в Беларуси из-за неисправных печек в пожаре погибли три женщины-пенсионерки. Как правило, в последние дни причина возгораний – нарушение правил эксплуатации печей и котлов отопления стала одной из главных. Объяснимо – желание согреться становится основным инстинктом, вытесняя инстинкт самосохранения.

71-летняя бабуля живет на окраине столицы. Спасатели здесь частые гости.

Печь разве что не одногодка старушки. Еще совсем недавно эта древняя отопительная система жутко чадила. После предписания пожарных предприятие, на балансе которого стоит дом пенсионерки, отремонтировало печь.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Печку необходимо заканчивать топить не более чем за два часа до того, как вы уйдете спать или куда-нибудь отлучитесь из дома.

Зима для одиноких стариков – еще то испытание. Вот и сейчас при жестоких минусах у бабушки замерзла водопроводная колонка, которая подведена к дому. Чтобы сходить в дальнюю, где есть напор, нужно сделать немало усилий. Ведь ноги уже не те, болят.

Спасатели с присущей оперативностью рьяно отправились носить бабуле воду.

Каждая минута стоит жизни. Потому в МЧС форс-мажор исключен. И если личное авто может показать свой холодный капризный норов и не завестись, такое явление на неделе мы повально наблюдали, то эта боевая лошадка всегда на чеку. Машины стоят в специальных отапливаемых гаражах и вода в резервуарах не успевает замерзнуть.

Все экстренные службы готовы по первому зову выехать на помощь. У медиков сейчас тоже специфический сезон – обмороженных. Минская больница скорой помощи принимает по 20 человек в день. Столько же пациентов примерно и в региональных клиниках. Несмотря на бесконечные предупреждения, уже почти декаду из всех утюгов идет информационный ликбез, как избежать холодового конфликта, но люди умудряются отмерзнуть.

Сморозил на неделе житель Брестчины, обеспечив себе рекордный рейтинг просмотров новости в Интернете. 37-летний мужчина на спор решил пройти 25 километров в домашних тапочках. С дистанции, естественно, «горячий» марафонец сошел, на полпути его подхватила скорая, и с диагнозом обморожение пальцев ног ходок загремел на больничную койку.

Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением Минской больницы скорой медицинской помощи:

Некоторые закаливаниями занимаются и в проруб ныряют. А некоторым и трех минут хватает. Это зависит от состояния организма в целом. Зависит от патологии сосудов, от свертываемости крови и различных заболеваний.

Артем приехал в больницу прямо с соревнований по биатлону. Мороз не пощадил его палец, как раз тот, который нажимает на курок.

Артем:

Начал чувствовать, что уже что-то не то с пальцем. Немного посинел, ноготь нормальный, вроде. Пошли волдыри на пальце. Я обратился в скорую помощь.

А вот Денис самую холодную ночь этого февраля встретил в дороге. Полосой испытаний стали пять километров. После такой дистанции мужчина восстанавливается в больнице.

Денис:

Вечером опоздал на автобус, шел пешком до поселка. Холодно было. И вот ни перчатки, ни ботинки теплые не помогли.

Некоторым мороз даже не дал шанса на лечение. В Гомельской области на неделе три сердца замерзли навсегда. 78-летняя женщина деревни Чемерисы умерла во дворе. Холодную температуру с горячительными напитками до летального исхода перемешали еще двое жителей региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Морозы не отменят спрос на свежий товар. В цветочных лавках идет бойкая торговля.

Покупатели волнуются – достоит или не достоит. Выдержат ли цветы шоковую терапию холодом. И тут в утепление все способы хороши.

Продавец:

Покупатели приезжают со своими какими-то полотенцами, покрывалами.

Немаловажную роль играет и метрика цветка. К примеру, если это голландская роза, то наверняка она срезана уже не первый день, не один день и в пути. Такие факторы, естественно, отражаются на качестве. Потому белорусские растения и иностранцы вступают в жесткую конкуренцию.

Продавец:

Пока она сюда привезется, ее какими-то ядохимикатами обрабатывают. Наша стоит в обычной воде.

Чтобы дома в вазе через час после покупки не остались только пестики и тычинки, садоводы тщательно соблюдают всю процедуру хранения.

Как ни странно роза не любит жары. В холодильных камерах королева цветов стоит сутки в специальном растворе и напитывается, чтобы радовать глаз крепким пышным бутоном.

Светлана Кобрина, ведущий специалист по торговле:

После сортировки для перевозки на склад готовой продукции машины заезжают в отапливаемые бункеры, все загружаются при комнатной температуре. Товар развозится специализированными машинами.

А теперь о тех, кто из суровых минусов извлекает только плюсы. Школьникам отдельных регионов страны устроили внеурочные каникулы. На замерзших машинах и их растерянных владельцах делают кассу службы эвакуации и такси.

Диспетчер:

Очень много заказов. Наряду с пассажирскими перевозками огромной популярностью пользуются услуги буксировки автомобиля.

Испуганные, но «заведенные», автовладельцы ищут спасение под крышей. На парковках бум.

Вот для кого «мороз и солнце – день чудесный», так это для дяди Миши. Лед сейчас покрепчал. Его рыбацкий стаж больше, чем пенсионный. 81-летний любитель поудить помнит времена, когда в мороз ездил на мотоцикле за 200 км в поиске крупной рыбы. Адреналин согревает, потому дядя Миша холода не боится, удит на свежем воздухе, а не прячется от рыбы в палатку.

Михаил, рыбак:

Мне сейчас рыба не надо. Мне важен процесс. Вот чтобы не зажиреть в 80 лет.

Ни одна инфекция не унесла столько человеческих жизней, сколько унес диван.

Минус 34. Такой показатель был зафиксированы на неделе по северо-западу страны в ночь с четверга на пятницу. Это пока рекордный минус зимы-2012. Впрочем, с нашей влажностью и ветреностью любые крепкие градусы не особо комфортны. К выходным погода слегка смягчилась, но это лишь затишье перед бурей. Буквально с понедельника Беларусь ожидает новый ледяной виток.