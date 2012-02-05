Один день из жизни пограничников

На неделе государственный погранкомитет республики отметил юбилей – 20-летие своего образования. По этому случаю в Минске прошла торжественная церемония, где наградили лучших из лучших. Впрочем, праздники эти люди чаще всего встречают на боевом посту. Потому что есть такая работа – родину охранять. Ежедневно, при любой погоде.

Для Леонида Чубакова это утро необычное – первое после награждения. Дружеские поздравления со званием «лучшего в стране командира пограничного катера». Через час он уже на деле будет доказывать свое мастерство. Пока же – подготовка к наряду и получение приказа.

Более 250 километров белорусско-украинской границы проходят по руслам рек Сож и Днепр. В условиях зимы катера на воздушной подушке типа «Гепард» – главный транспорт для бойцов Лоевского отдела.

Леонид Чубаков, командир катера отдела береговой охраны «Лоев»:

Вот техника. На улице минус 30, а он с полоборота заводится.

По снегу, льду, полыньям и переметам с крейсерской скоростью в 110 километров в час военная машина готова доставить пограничников на заданный участок. Маршрут каждый день новый, тактика пограничников – быть всегда и везде внезапно.

Леонид Чубаков, командир катера отдела береговой охраны «Лоев»:

Наша задача – чтобы и катер, и экипаж могли выполнить свою боевую задачу в любое время и при любой обстановке.

Бойцов доставили на место, забирать их будут уже другим транспортом.

Основной маршрут наряд проделывает своим ходом. Лыжи – это бесшумный помощник разведчика. К внезапным появлениям наряда жители приграничья уже привыкли.

Кстати, в прямые обязанности Лоевских пограничников входит охрана не только самой границы, но и природных богатств страны. Браконьерство на пограничных реках встречается все реже.

На улице около 30 градусов мороза. Ближайшие четыре часа бойцы проведут на свежем воздухе. Все это время под их контролем будет находиться 10-километровый участок государственной границы.

С минус 30 в плюс 30. У плиты командует повар Вадим Стаселович. В его распоряжении единственный в стране пограничный камбуз. По сути, та же столовая, но у моряков своя терминология.

Правило «хороший солдат – это сытый солдат» здесь знают на отлично. Камбуз открыт всегда, ведь с границы наряды возвращаются круглые сутки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Счастный, разведчик отдела береговой охраны «Лоев»:

Ветер, снег, плохая видимость. След заметает, когда мы идем туда. Назад возвращаемся – даже не видно наших следов.

Ярослав Карнаушенко, техник отдела береговой охраны «Лоев»:

Без помощи товарища по наряду сложно обойтись.

А в это время в классе теоретической подготовки очередной урок для новобранцев.

Молодые солдаты срочной службы пополнили ряды бойцов отдела береговой охраны всего пару дней назад. О границе они пока узнают из книг и рассказов старших товарищей.

Александр Черняков, военнослужащий отдела береговой охраны «Лоев»:

Хотел пойти в пограничники, продолжить династию своих родственников. Братья служили в 2003 году в Сморгони и в Гродно.

Такие истории среди военнослужащих отряда не редки. Например, по воле судеб именно здесь проходит срочную службу Кирилл Козелько. Его отец 8 лет командовал Лоевской группой пограничных катеров, на самой заре становления этого уникального подразделения.

Кирилл Козелько, военнослужащий отдела береговой охраны «Лоев»:

Здесь гораздо больше ответственность, постоянно находишься на боевом дежурстве, в отличие от других войск. Постоянно выполняем приказы по охране государственной границы.

Быть на передовой и каждую минуту чувствовать, что именно от тебя зависит безопасность родины. Эта потребность в крови. Уникальное качество, присущее лишь настоящему защитнику.