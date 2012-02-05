Погода в Беларуси. В ближайшие дни следует ожидать резкого похолодания

Природа продолжает испытывать белорусов на прочность. К сильным морозам прибавился еще и снег, который прошел на большей части страны. На дорогах – заносы и гололедица. Коммунальщики вышли на борьбу со снежной стихией.

Сегодня мороз немного ослаб и днем столбик термометра опустился до 15 градусов. Однако по прогнозам синоптиков, это временный тайм-аут аномального минуса и уже в ближайшие дни следует ждать очередного похолодания, причем довольно резкого. Столбик термометра может опуститься еще ниже, чем на этой неделе.

Медики советуют потеплее одеваться и подолгу не находиться на улице. Все аварийные и ремонтные службы переведены на повышенный режим готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.