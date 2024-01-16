Иностранец с поддельным паспортом попытался обмануть пограничников

Иностранец с поддельным паспортом пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу на рейсовом автобусе «Гродно – Варшава». В пункте пропуска «Привалка» мужчина предъявил гродненским пограничникам документ гражданина Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Усомнившись в его подлинности, пограничники провели специальную проверку, в ходе которой было установлено, что паспорт частично подделан. Кроме того, в него была вклеена фальшивая виза Республики Гана. Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин и депортация. За использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность с ограничением свободы на срок до двух лет.