Иностранец с поддельным паспортом попытался обмануть пограничников

Усомнившись в его подлинности, пограничники провели специальную проверку, в ходе которой было установлено, что паспорт частично подделан. Кроме того, в него была вклеена фальшивая виза Республики Гана. Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин и депортация. За использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность с ограничением свободы на срок до двух лет.