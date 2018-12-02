Жёны дипломатов провели в Минске благотворительную рождественскую ярмарку

Новости Беларуси. В Минске прошла благотворительная рождественская ярмарка. Ее провели супруги дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, здесь можно приобрести сувениры со всего мира: азербайджанская пахлава, мексиканский сок из овощей, чешский пряник, пакистанская соль.

Ажиотаж возле рядов огромный. Сотни минчан каждый год приходят поддержать этот проект. Ведь все вырученные средства направляются на благотворительность.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:

Во-первых, это каждый год возможность встретить уже полюбившихся мне людей – жен дипломатов, которые стали уже моими подругами и единомышленниками. Конечно, это возможность сделать добро, потому что, когда, как не перед Новым годом, Рождеством мы можем подарить частичку сердца тем, кто нуждается в этом.