Как в Беларуси производят чёрную икру и растят страусов и улиток

Белорусская чёрная икра, за которой выстраиваются в очередь арабские шейхи, одно яйцо для целой роты солдат и бургундская классика на отечественных фуд-кортах.

Белорусское сельское хозяйство славится не только молоком да мясом, а ещё и заморской экзотикой, которую раньше привозили за тридевять земель.

Всё это вызывает восторг, восхищение и аппетит не только у соотечественников, но и приобретает гастрономических фанатов со всех концов света.

Как в Беларуси производят чёрную икру, растят страусов и улиток, узнаете, посмотрев видеоматериал.