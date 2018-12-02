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Как в Беларуси производят чёрную икру и растят страусов и улиток

02 декабря 2018 07:55
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Белорусская чёрная икра, за которой выстраиваются в очередь арабские шейхи, одно яйцо для целой роты солдат и бургундская классика на отечественных фуд-кортах.

Белорусское сельское хозяйство славится не только молоком да мясом, а ещё и заморской экзотикой, которую раньше привозили за тридевять земель. 

Всё это вызывает восторг, восхищение и аппетит не только у соотечественников, но и приобретает гастрономических фанатов со всех концов света.

Как в Беларуси производят чёрную икру, растят страусов и улиток, узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Еда # общество # Елизавета Полещук # Владимир Суббот

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