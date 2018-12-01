Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

Новости Беларуси. Больше не анонимно: идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси. Это предусмотрено изменениями в закон о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси Как теперь оставить свой комментарий в сети? В новых правилах разбирался Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Проверим, насколько новые правила повлияли на активность белорусских блогеров. Для прохождения онлайн-квеста выбираем несколько сайтов – от информационного интернет-портала до электронной версии еженедельника. Одна из самых «горячих» – поведение гомельского блогера и «холодное» спокойствие спасателя в ответ на задиристый тон респондента. За настоящего полковника целую петицию организовали.

Евгений Пустовой:

Чтобы поставить лайк за МЧС, необходимо пройти идентификацию. Для этого указываем номер телефона, соглашаемся с правилами форума. В течение нескольких секунд приходит код, и доступ открыт. Переход к идентификации происходил несколько дней. Обязательным требование стало лишь 29 ноября. Последние комментарии здесь и датированы этим днем. Из нашего проверочного плейлиста всего один сайт временно приостановил возможность комментировать статьи.

На другом информационном портале достаточно лишь указать имя и адрес электронной почты. В целом механизм регистрации у всех похожий. Нужен номер телефона, на него SMS-сообщением приходит код доступа. Пошаговая инструкция выложена на большинстве интернет-ресурсов. Самое важное: личный номер телефона каждого пользователя так и останется конфиденциальной информацией.