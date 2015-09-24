Журналисты, ведущие и руководство СТВ посетили ОАО «Савушкин продукт»

Новости Беларуси. Экономический эффект от проведенной модернизации в Брестской области составит в нынешнем году почти 2 трлн. рублей. Это стало возможным благодаря грамотному менеджменту на ряде предприятий региона. В том числе и «Савушкин продукт». Новая система работ позволила значительно расширить географию поставок. В этом лично убедились и мои коллеги. Телевизионный десант сотрудников СТВ высадился в Бресте. Анастасия Бенедисюк нашла немало общего в профессии репорта и сотрудника пищевого предприятия.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Вообще, производство похоже на подготовку новостного сюжета в эфир. Здесь все действия точно так же четко слажены, и результат зависит от каждого элемента. И что немаловажно, и в первом, и во втором случае основной упор сделан на сырье: оно обязательно должно быть качественным. Поэтому не удивительно, что очередная остановка юбилейного марафона телеканала СТВ именно на этом предприятии.

В городе над Бугом тех, с кем просыпаются, от кого узнают последние новости и с кем встречают свои главные праздники, ждали. Встреча с трудовым коллективом «Савушкина продукта» оказалась душевной, а общение похоже на разговор давних друзей.

Екатерина Забенько, СТВ:

Нам очень полезно, радостно, приятно встречаться с глазу на глаз с нашими телезрителями.

Предприятие, как и наш телеканал, работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. И в следующем, кстати, у них тоже юбилей.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Мне ваш телеканал нравится, нравятся новостные выпуски. Думаю, что вы еще очень молодая команда, как и мы. Поэтому давайте вместе будем искать наш путь. Вы к зрителю, а мы к покупателю.

Общение тет-а-тет и пожелания с предложениями нашли своего адресата.

Александр Зыков, сотрудник ОАО «Савушкин продукт»:

У нас развиваются и отдельные спортивные каналы, но этот блок никогда не бывает лишним.

Галина Кукреш, сотрудник ОАО «Савушкин продукт»:

Утром, когда собираюсь на работу, всегда смотрю СТВ.

Приоткрыли ведущие и занавес телевизионной тайны нового сезона. Так, Екатерина Забенько не упустила возможность прорекламировать свой проект. Хоть пиар ему уже сделан — первые серии передачи о Бресте как культурной столице на экране.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

У меня как у зрителя есть свои предпочтения. Конечно, это утренние передачи, очень мне нравятся передачи, посвященные Бресту — культурной столице. С удовольствием ее все брестчане смотрят.

А вот сразу после общения для сотен работников предприятия телеканал СТВ подготовил настоящий праздник: только лучшие артисты, только известные песни. Так, чтобы с улыбками и в унисон.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Телеканал СТВ зайдет в каждый трудовой коллектив, это очень важно. Желаю успехов. Уверен в том, что мы всегда будем вместе.

Под Буслая зритель и вовсе встал. Молодой артист с «белыми розами» настолько зарядил энергией зал, что ни сотрудников предприятия, ни звездный десант телеканала было уже не остановить.

Финальным же аккордом долгожданной встречи стала автограф-сессия. Работники предприятия не упустили возможность лично получить заветное именное письмецо от ведущих телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.