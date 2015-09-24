Жительница Нижегородской области стала бабушкой в 29 лет

Новости России. 34-летний дедушка Александр в интервью местным изданиям признался, что, узнав о скором рождении внука, долго пребывал в шоковом состоянии. Немного погодя, когда удалось справиться с эмоциями, понял: внук родился здоровым – и это самое главное.

Родителям новорожденного Никиты 15 и 17 лет, бабушке – 29, деду – 34.

У Александра и Натальи 4 дочери. Первую – Анастасию – которая сейчас, в 15 лет, стала мамой, Наталья тоже родила в свои 15.

17-летний отец малыша твердо намерен содержать семью. Однако бабушка и дедушка новорожденного Никиты готовы взять его воспитание на себя, поскольку родителям мальчика нужно получать образование: молодой маме еще нужно закончить школу, она перешла в девятый класс.



Людмила Родникова, заведующая акушерским отделением роддома города Бор (в эфире местного телевидения):

Рано, очень рано. В 14 лет ни к чему рожать. Это еще девочка, еще не сформировался организм. Ей еще нужно наслаждаться молодостью, девичеством, ходить по дискотекам. А сейчас, к сожалению, придется заниматься мамиными заботами.

Российские СМИ называют Наталью Князькову самой молодой бабушкой России.

Сейчас самой молодой бабушкой в мире считается румынская цыганка Рифка. Когда ей было 23 года, её 12-летняя дочь родила сына.