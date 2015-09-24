«Минскэнерго» предупреждает о мнимости «энергосберегателей», которые активно рекламируются в сети Интернет

Если человек врет за деньги, то такая ложь обманом не считается, а является одним из видов профессиональной деятельности.

К какой области относится деятельность, о которой пойдет речь ниже, мы не беремся судить, но попытаемся разобраться вместе с Екатериной Нестерович.

Громкий скандал завершился в Минске штрафом в 10 млрд. рублей для компании «Минскэнерго». ФАС оштрафовал поставщика электроэнергии за самоуправство и «запугивание» клиентов незаконными требованиями. Такие яркие заголовки можно встретить сегодня в сети Интернет. Но тех, кто хоть немного понимает, как выглядят сайты-фейки, такая скандальная информация не смутит. Все просто: клик на любую ссылку, располагающуюся на странице такой статьи, ведет к рекламе. В нашем случае рекламе специального энергосберегающего приборчика. Прежде, чем разобраться в ситуации, мы отправились в «Минскэнерго» развеять сомнения.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Организация «Минскэнерго» написана с ошибкой. Оштрафована компанией ФАС на 10 млрд. рублей. Федеральная антимонопольная служба России — она находится в России. В Беларуси такой организации вообще не существует. Никто «Минскэнерго» ни на какие 10 миллиардов не штрафовал, ничего мы не выплачивали. Это просто фальсификация чистой воды.

Люди привыкли доверять всему вокруг. Хотя понятно, что в наше время, время безграничного потока информации, стоило бы ее проверять. По этому поводу точно выразился писатель Виктор Пелевин: собака смотрит на палку, а лев на того, кто её кинул. Когда это понимаешь, становится намного легче читать информацию.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

В статье указано информационное письмо абоненту, которое якобы отправлено от «Минскэнерго» директором по связям с абонентами Плотниковым. Сразу могу сказать, что логотип взят с нашего сайта, такого бланка вообще не существует в природе. Письма такие мы никому и никогда не рассылали. Директор по связям с абонентами – должности у нас такой нет. И Плотников Д.В. у нас тоже не работает.

Казалось бы, времена «магазинов на диване» и бума китайских дешевых подделок должны были бы пройти. Но нет. В попытке сэкономить собственные сбережения люди их тратят на различные псевдоизобретения. Это практически ловля на живца. Именно такой слабостью или, иначе выражаясь, жадностью, пользуются недобросовестные продавцы. Практически продавцы воздуха. С одним из таких продавцов решили связаться мы.

Я бы хотела уточнить насколько законно использование таких приборов?

— Законом не воспрещается, потому что это же не какой-то дополнительный товар, который ворует энергию или еще что-то. Вообще никаких претензий не будет у Вас.

И никакие приборы не будут работать хуже?

— Нет, наоборот, даже лучше. Все регулируется с помощью этого прибора.

Это правда, что до 45% энергии экономится?

— С первого месяца, да, вы уже увидите значительную экономию. Насчет 45 процентов я не могу сказать, но вначале около 20 процентов точно экономят.

Имеет ли какие-то сертификации или лицензии на территории Беларуси данный прибор?

— Заказ из России идет, поэтому есть ли сертификат в Беларуси, я не могу вам сказать.

Оказывается, сегодня вовсе не обязательно заниматься экономией электроэнергии, выключая ненужный свет, достаточно за $10-20 купить «энергосберегатель», включить его в розетку и вы сэкономите до 45% электроэнергии. Скептики сразу отметают идею практического использования таких устройств, да и изготовители являются никому не известные фирмы. Неужели можно поверить, что будь эта идея действительно эффективной, мировые бренды выпустили бы ее из своих цепких объятий?

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

В квартире на 50 процентов — это невозможно. Мы тоже можем сделать экспертизу данного прибора, посмотреть. Но было бы неплохо, чтобы это сделал независимый эксперт, дал официальное заключение, которое можно было бы показать людям, за что они платят.

Но как же видеопрезентации этого прибора? – спросите вы. Если судить по материалам сайтов, эффективность прибора продавцы подтверждают замерами тока в сети (без прибора и после его подключения). Но специалист знает, что при изменении коэффициента мощности полный ток в сети может уменьшаться, а электропотребление — нет. В Интернете можно найти большое количество видео от покупателей, которые тестируют прибор и остаются разочарованными.

Если потребитель, даже зная, что эта реклама не соответствует действительности, все равно намерен приобрести данный товар и попробовать, он ничего не нарушает. Но если все же товар не будет соответствовать тем качествам, о которых заявлено производителями и в рекламе, то защитить свои права будет достаточно сложно.

Виктория Осипова, адвокат:

Это достаточно сложно, поскольку информация размещена в доменной зоне «ru». Установить ответчика можно, хотя достаточно сложно. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» он, в принципе, может обратиться и в суд на территории Республики Беларусь, однако при этом известить ответчика, о том, что необходимо явиться в суд, уже будет затруднительно. Заявить претензию ответчику о расторжении договора тоже затруднительно, и представить суду доказательство того, что эта претензия вручена, и на нее получен ответ. Вот эти все сложности потребитель должен предвидеть, и понимать, чем он рискует перед тем, как решаться приобрести такой товар.

Сегодня Министерство торговли подняло вопрос по данному делу. Распространение ложной информации о товарах и услугах, нарушение законодательства о рекламе, а, может, и вовсе незаконная предпринимательская деятельность. Выдвигать прогнозы пока рано. Руководство «Минскэнерго» разобраться в ситуации хочет, но устраивать скандалы, конечно, нет. Ведь скандал — дополнительный пиар — именно то, что нужно продавцам и продвижению их продукции.

Виктория Осипова, адвокат:

Поскольку в данном случае все же имеет место нарушение деловой репутации, «Минскэнерго» может принять меры для защиты своей деловой репутации. Деловая репутация защищается в данном случае в судебном порядке. Необходимо установить лицо, разместившее данную информацию в сети Интернет, и предъявить ему иск.

Также «Минскэнерго» может на своем официальном сайте разместить информацию, опровергающую сведения, которые не соответствуют действительности. Предупредить потребителя об опасностях, которые могут ожидать в случае, если поверит данной рекламе. Предупредить потребителя о том, что данный товар не имеет сертификата, не проверен на безопасность и так далее. Вся эта ситуация напоминает эффект плацебо: верим в то, во что нам сказали верить. И наш единственный вам совет: перестаньте быть настолько доверчивыми.

И в завершение сюжета информация для всех телезрителей. Мошенник никогда не врет, убеждая вас в том, что его отношения с другими основываются на доверии.