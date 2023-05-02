Журналисты провели мастер-класс для учеников столичной гимназии в Доме прессы

Новости Беларуси. О силе слова между профессионалами в журналистике и молодым поколением. В преддверии Дня печати, который в Беларуси отметят уже 5 мая, журналисты, редакторы, ведущие теле- и радиопрограмм собрались за круглым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы сферы СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостями мероприятия стали учащиеся столичной гимназии. Ребята рассказали, какие темы их интересуют и что они хотели бы видеть в СМИ. Кроме того, у каждого была возможность задать волнующие их вопросы. Также специалисты рассказали школьникам о тонкостях профессии журналиста, перспективах карьерного роста и поделились секретом, где можно черпать вдохновение.

Дмитрий Воронюк, заместитель директора Дома прессы – руководитель пресс-центра: Такой вот контакт в разных уголках Беларуси сохраняется. И благодаря этому мы всегда держим руку на пульсе, мы понимаем, что сегодня нужно аудитории, чтобы сделать именно это. Что сегодня интересует подростков. И самое главное – при этом мы не забываем и нравственные ценности, духовные ценности, наши национальные белорусские ценности. Мы об этом рассказываем и говорим на современном молодежном языке.

Марина Мороз, ведущая Наших новостей, программы «Тревожная кнопка», редактор программы «Наше утро» на телеканале ОНТ:

Приятно, что есть такие мероприятия, когда действительно мы можем поделиться опытом, потому что, на самом деле, раньше такого было намного меньше. И детям было тяжело где-то поговорить со взрослыми, какие-то моменты узнать интересные, важные. Сейчас хорошо, каждый журналист – и наши, и коллеги с других телеканалов – постоянно ездят на мастер-классы, рассказывают, делятся своим опытом, своими впечатлениями и какими-то секретами даже.

Такая диалоговая площадка помогает сохранять традиции в журналистской профессии и обмениваться идеями между разными поколениями.